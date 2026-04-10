تابع العدو الصهيوني ارتكاب المجازر الروعة استمرارًا لنهجه الإجرامي المتوحش، فارتكب اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026، عدة مجازر توزعت على المناطق اللبنانية المختلفة، كان أكثرها وحشية مجزرتين الأولى في مدينة النبطية، والثانية في بلدة جباع في قضاء النبطية في الجنوب.

فقد شن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على مدينة النبطية مستهدفًا محيط السراي الحكومي ومركز أمن الدولة في المدينة ما أدى إلى ارتكاب مجزرة وحشية أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين وعناصر أمن الدولة.

وأفادت إحصائية غير نهائية باستشهاد 13 عنصرًا من أمن الدولة كحصيلة أولية جراء الغارات على محيط سرايا النبطية.

وأصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "بتاريخ 10/04/2026، استهدفت غارات "إسرائيلية" مبنى سراي النبطية الحكومي الذي تتمركز فيه مديرية النبطية الإقليمية لأمن الدولة، ما أدى إلى استشهاد 13 عنصرًا كانوا يواصلون أداء مهامهم في خدمة المواطنين في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان".

وأعربت المديرية العامة لأمن الدولة في بيانها عن استنكارها لـ"هذه الاعتداءات التي تطال العسكريين والمدنيين على الأراضي اللبنانية".

وفي بلدة جباع الواقعة في إقليم التفاح بقضاء النبطية، شن طيران العدو الصهيوني غارة عنيفة على مغسل للسيارات، مرتكبًا مجزرة مروعة راح ضحيتها 7 شهداء، فضلًا عن عدد من المصابين.

وشن الطيران الحربي "الإسرائيلي" عشرات الغارات الجوية شملت عددًا كبيرًا من بلدات وقرى الجنوب اللبناني والبقاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى بعلبك.

وشملت الغارات الجوية "الإسرائيلية": الشهابية، جبال البطم، بنت جبيل، شقرا، دبين، النبطية الفوقا، الشرقية، دير قانون رأس العين، جبشيت، النميرية، جباع، المجادل، المنصوري، مجدل زون، سحمر، عين بعال، قاقعية الجسر، بيت ياحون، دورس، النبطية، زبدين، كفرجوز، كفررمان، بيت ياحون، يحمر الشقيف، القنطرة، خربة سلم، القاسمية، بين دير كيفا-برج قلاويه والخيام.

وترافقت الغارات الجوية مع قصف مدفعي استهدف: يحمر الشقيف، بلاط، دبين، ابل السقي، الخيام، القصير، شمع، بنت جبيل، البازورية، عين بعال، وصريفا.

وأفيد عن ارتقاء شهيد في غارة لطيران العدو "الإسرائيلي" على بلدة الأنصار البقاعية، وارتقاء شهيد في غارة شنتها مُسيّرة "إسرائيلية" واستهدفت دراجة نارية في بلدة الشرقية بقضاء النبطية.

وفي سياق العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف البحث عن مفقودين تحت ركام وأنقاض الأبنية التي استهدفها العدوان "الإسرائيلي" الواسع على لبنان الأربعاء الماضي، فيما تواصل المستشفيات والمراكز الطبية العمل على التعرف على هويات العديد من الشهداء.



ودعت قوى الأمن دعت ذوي المفقودين جرّاء الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان إلى الحضور لإعطاء عينات الـDNA للتعرّف إلى الضحايا.

وقالت في بلاغ لها اليوم: "في إطار مساعدة أهالي المفقودين جرّاء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، وتسهيل عمليّة التعرّف إلى الضحايا المفقودين مجهولي الهويّة أو الأشلاء، تدعو المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ذوي المفقودين إلى الحضور يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 بعد الظهر، إلى أحد مكاتب الحوادث التابعة لوحدة الشرطة القضائيّة في المحافظات، وذلك لإعطاء العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، بما يساهم في التعرّف إلى الضحايا أو الأشلاء".

أضاف البيان: "يرجى من الشخص المعني بالحضور اصطحاب أحد المستندات الثبوتية (جواز سفر، إخراج قيد عائلي، بطاقة هوية). كما يُفضَّل حضور شخصين من الأصول أو الفروع (الأب، الأم، الأولاد)، وفي حال تعذّر ذلك، يمكن أن يكونا من الإخوة أو الأخوات".

وحددت المديرية لذلك المكاتب التالية:

- مكتب الحوادث المركزي: بيروت- كورنيش المزرعة- ثكنة اميل الحلو – جناح ابو شاهين – طابق ثاني.

- مكتب الحوادث في بعبدا: عاريا – مجمع عاريا – الطابق الثاني.

- مجموعة جونية: سنتر البستاني – مقابل سراي جونية – الطابق الثالث.

- مكتب الحوادث في زحلة: زحلة – بجانب قصر عدل زحلة.

- مجموعة بعلبك: بعلبك – المبنى النموذجي لفصيلة بعلبك – الطابق الارضي.

- مكتب الحوادث في صيدا: حارة صيدا – مجمع تلة مار الياس – الطابق الارضي.

- مجموعة النبطية: النبطية – مجمع كفرجوز – الطابق الخامس.

- مكتب الحوادث في طرابلس: طرابلس – ساحة التل – مبنى فارس – الطابق الثاني.

