نفت وزارة الصحة العامة ما أشيع عن إخلاء مستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة مواصلة مستشفيات الضاحية لعملها في تقديم الخدمات الطبية والصحية كالمعتاد.

وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026 أكّدت فيه أنّه لم يحصل أي إخلاء في الساعات الاخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال مستشفيات الرسول الأعظم (ص) والسانت تيريز والـ "STMC"، مواظبة على تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل متواصل، وكذلك بالنسبة إلى مستشفيي الحريري والزهراء (ع).

وأضافت الوزارة في بيانها: "أجرينا الاتصالات اللازمة مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة لعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية وقد تلقت الوزارة تطمينات دولية في هذا المجال".





