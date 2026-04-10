كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي رسالة الشيخ نعيم قاسم للبنانيين الصامدين والمضحين

وزارة الصحة اللبنانية: لا إخلاءات في مستشفيات الضاحية وتطمينات حصلت في هذا المجال 
وزارة الصحة اللبنانية: لا إخلاءات في مستشفيات الضاحية وتطمينات حصلت في هذا المجال 

2026-04-10 17:54
نفت وزارة الصحة العامة ما أشيع عن إخلاء مستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة مواصلة مستشفيات الضاحية لعملها في تقديم الخدمات الطبية والصحية كالمعتاد.

وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026 أكّدت فيه أنّه لم يحصل أي إخلاء في الساعات الاخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال مستشفيات الرسول الأعظم (ص) والسانت تيريز والـ "STMC"، مواظبة على تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل متواصل، وكذلك بالنسبة إلى مستشفيي الحريري والزهراء (ع). 

وأضافت الوزارة في بيانها: "أجرينا الاتصالات اللازمة مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة لعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية وقد تلقت الوزارة تطمينات دولية في هذا المجال".


 

قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
لبنان منذ ساعة
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
لبنان منذ ساعة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
لبنان منذ ساعتين
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الإعتداءات
الإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان متواصلة وارتقاء المزيد من الشهداء
لبنان منذ 3 ساعات
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
لبنان منذ 5 ساعات
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
لبنان منذ 7 ساعات
