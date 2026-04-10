أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، استشهاد 13 من عناصرها في الغارات التي شنها طيران العدو "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026 على السراي الحكومي في مدينة النبطية في الجنوب.

وأصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيانًا حول الاعتداء جاء فيه: بتاريخ 10/04/2026، استهدفت غارات "إسرائيلية" مبنى سراي النبطية الحكومي الذي تتمركز فيه مديرية النبطية الإقليمية لأمن الدولة، ما أدى إلى استشهاد 13 عنصرًا كانوا يواصلون أداء مهامهم في خدمة المواطنين في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأعربت المديرية العامة لأمن الدولة في بيانها عن استنكارها لـ"هذه الاعتداءات التي تطال العسكريين والمدنيين على الأراضي اللبنانية".





