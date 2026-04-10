كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران تدعو لتشكيل صندوق لتعويض ضحايا العقوبات
إيران تدعو لتشكيل صندوق لتعويض ضحايا العقوبات

2026-04-10 19:22
دعا مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف السفير علي بحريني، إلى تشكيل صندوق دولي تقدم بموجبه الدول التي تفرض عقوبات، تعويضات للحكومات والشعوب المتضررة.

وفي كلمته له أمام المؤتمر الدولي الثاني حول الاجراءات الأحادية المتغطرسة فيما يخص "الاجراءات الإنسانية، وتعويض الخسائر وتحمل المسؤولية في مناخ العقوبات الأحادية" بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ندد السفير بحريني بالعقوبات الأحادية بوصفها أداة للضغط وزعزعة استقرار الدول.

وشدد بحريني على ضرورة اتخاذ اجراءات تنفيذية لتأسيس صندوق دولي لتعويض الخسائر وقال إنه يجب إيجاد آليات ملزمة لدفع تعويضات للدول والشعوب المتضررة من قبل الدول التي تفرض عقوبات.

وقال: إن "العقوبات الأحادية ليست أداة سياسية بل هي "إرهاب اقتصادي" وحلقة أولى لاستراتيجية غير إنسانية" مؤكدًا أن هندسة الاخلال الاقتصادي تمهد لاعتداءات عسكرية وحروب غير شرعية.

وأشار السفير بحريني إلى صمود الشعب الايراني بوجه هذه السلسلة من الضغوطات وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعويلًا منها على قدراتها الداخلية وتقدمها العلمي في الحقول الطبية والصناعية" أفشلت فعليًا استراتيجية "العقوبات وانعدام الأمن والحرب".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
العميد أسدي: قوة الشعب الإيراني دفعت أميركا إلى طاولة المفاوضات
خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني.. الوفد الإيراني يحتج على نقض أمريكا لوعودها
الصحف الإيرانية ترصد سقوط الهيمنة الأميركية من الميدان إلى الداخل
