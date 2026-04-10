أكدد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أن نبأ استشهاد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الدكتور كمال خرازي يُعدّ وصمة عار للمستكبرين الأميركيين- الصهاينة وأعداء العلم والثقافة وحضارة إيران.

وقال في بيان تعزية اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026: "لقد كان نبأ استشهاد الأستاذ البارز في ميادين العلم والثقافة، والشخصية المخضرمة في مجال السياسة الخارجية، جناب الدكتور السيد كمال خرازي، وسام فخرٍ للمجتمع الأكاديمي وأساتذة الجامعات والمسؤولين السياسيين في نظام الجمهورية الإسلامية، وفي المقابل وصمة عار تدل على دناءة المستكبرين الأمريكيين-الصهاينة وأعداء العلم والثقافة وحضارة إيران".

أضاف: "️لقد أفنى الفقيد سنوات مديدة من عمره في خدمة مختلف الميادين الثقافية والإعلامية، وفي تحمّل مسؤولية وزارة الخارجية، كما اضطلع، إلى جانب نشاطه في مجالات العلوم المعرفية الحديثة، بدور في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية".

وختم آية الله الخامنئي قائلًا: "إنني إذ أعزّي وأبارك استشهاد هذه الشخصية الخدومة وزوجته الكريمة إلى عموم الشعب، والمجتمع الأكاديمي، ومحبي هذا الأستاذ وتلامذته، وكذلك إلى عائلة خرازي الكريمة، ولا سيما سماحة آية الله السيد محسن خرازي، أسأل الله المتعالي لهما علوّ الدرجات".

