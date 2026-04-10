نفي المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة صحة الصورة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم تقديم وزير الصحة العامة استقالته من الحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي لموقع "العهد" أن هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.

وأوضح أن الوزير ركان ناصر الدين مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي لخدمة القطاع الصحي وتعزيز استمراريته في ظل العدوان الإسرائيلي والظروف الراهنة.

ودعا إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، مشددًا على أن أي معلومات رسمية تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة.

