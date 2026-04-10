الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إيران

قاليباف: شرطان إيرانيان يجب تنفيذهما قبل المفاوضات
2026-04-10 20:38
153

شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف على ضرورة تلبية شرطين تصرّ طهران على تنفيذهما قبل بدء المفاوضات مع الجانب الأميركي.

ولفت قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل إلى عدم تنفيذ الشرطين المتفق عليهما بين الطرفين لبدء المفاوضات، وقال موضحًا: "لا يزال بندان من الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين غير منفذين، وهما:
- وقف إطلاق النار في لبنان.
- تحرير الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات.
وختم قاليباف مشددًا على أن "هذين البندين يجب تنفيذهما قبل بدء المفاوضات".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف العدوان الصهيوني
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة