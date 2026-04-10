شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف على ضرورة تلبية شرطين تصرّ طهران على تنفيذهما قبل بدء المفاوضات مع الجانب الأميركي.

ولفت قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل إلى عدم تنفيذ الشرطين المتفق عليهما بين الطرفين لبدء المفاوضات، وقال موضحًا: "لا يزال بندان من الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين غير منفذين، وهما:

- وقف إطلاق النار في لبنان.

- تحرير الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات.

وختم قاليباف مشددًا على أن "هذين البندين يجب تنفيذهما قبل بدء المفاوضات".

الكلمات المفتاحية