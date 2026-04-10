كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حصيلة جديدة لعدوان الأربعاء: 357 شهيدًا و1223 جريحًا
حصيلة جديدة لعدوان الأربعاء: 357 شهيدًا و1223 جريحًا

2026-04-10 20:51
ارتفعت حصيلة العدوان الوحشي الواسع الذي شنه العدو الصهيوني على لبنان يوم الأربعاء الماضي إلى 357 شهيدًا و1223 جريحًا، مع مواصلة عمليات رفع الأنقاض من الأماكن المستهدفة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026 "تحديثًا جديدً لموجة اعتداءات الأربعاء 8 نيسان فقد ارتفعت الحصيلة إلى 357 شهيدًا و1223 جريحًا.

وأوضح البيان أن "هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية نظرًا لاستمرار أعمال رفع الانقاض ووجود كمية كبيرة جدًا من الأشلاء مما يتطلب وقتًا لإنجاز فحوص الحمض النووي وتأكيد هويات الضحايا، قبل تحديد الحصيلة النهائية لضحايا 8 نيسان".

وارتفعت الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي وحتى 10 نيسان/أبريل الجاري إلى 1953 شهيدًا و6303 جرحى. 
 

