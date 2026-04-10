كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مكتب وزير العمل: التصريح عن موقف الثنائي الوطني من التفاوض تعرض لتحريف كامل

2026-04-10 21:10
أصدر المكتب الاعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر بيانًا أوضح فيه أن "ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عبر بعض الوسائل الإعلامية ومجموعات "واتس آب"، بشأن تصريح منسوب للوزير خلال جولته على المواقع التي استهدفها العدو "الإسرائيلي" في بيروت، وتحديدًا في منطقة عين المريسة، قد تم تحريفه.

وأكد البيان "أن التصريح الذي أُعيد تداوله مكتوبًا قد تعرض لتحريف كامل في المعنى والمضمون، ما أدى إلى نقل صورة غير دقيقة عمّا أدلى به فعليًا، لا سيما في ما يتعلق بمسألة موقف "الثنائي الشيعي" من التفاوض مع العدو "الإسرائيلي"".

وشدد على "أن كلام الوزير ورد بوضوح وبشكل مباشر خلال مقابلات متلفزة على كل من قناتي "LBCI" و"الجديد"، حيث يمكن لأي مهتم العودة إلى التسجيلات الصوتية والمرئية المتاحة عبر موقعي القناتين الرسميين، والاستماع إلى التصريح كما صدر حرفيًا دون اجتزاء أو تأويل".

ولفت إلى "أن الجهة الإعلامية التي قامت بنشر النص المحرف كانت قد سارعت إلى تصحيح الخطأ، وأعادت نشر التصريح بصيغته الدقيقة كما ورد على لسانه، إلا أن النسخة المحرفة استمر تداولها عبر بعض المجموعات على تطبيق "واتس آب"، ما استدعى إصدار هذا التوضيح".

وختم بالتأكيد على "ضرورة توخي الدقة في نقل التصريحات، والاعتماد على المصادر الأصلية، والتشديد على أن المواقف الرسمية تُؤخذ من سياقها الكامل كما تُعرض في الوسائل الإعلامية الموثوقة، وليس من نصوص مجتزأة أو محرفة يتم تداولها خارج إطارها الصحيح".
 

لبنان وزير العمل محمد حيدر الثنائي الوطني
