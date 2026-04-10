لبنان يقترب من وقف إطلاق النار وينضم إلى هدنة باكستان
لبنان يقترب من وقف إطلاق النار وينضم إلى هدنة باكستان

2026-04-10 21:19
أكدت مصادر يونيوز أن لبنان يقترب من الدخول في وقف لإطلاق النار خلال الساعات المقبلة، ضمن هدنة ترعاها باكستان بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات رسمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم السبت.

وأفادت مصادر مطلعة على الوساطة الباكستانية بأن "إسرائيل" قد تعلن التزامها بوقف إطلاق النار بحلول صباح السبت، فيما رجحت مصادر إيرانية قريبة من الوفد المفاوض أن يصدر الإعلان عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت إسلام آباد، أي الرابعة فجرًا بتوقيت بيروت، ما يمهد لبدء تنفيذ الهدنة في لبنان وانطلاق المفاوضات.

وفي موازاة ذلك، تسعى الإدارة الأميركية إلى ربط شمول لبنان في الهدنة بإطلاق مسار تفاوضي مباشر بين لبنان و"إسرائيل"، حيث تعمل واشنطن على تنظيم اتصالات بين السفيرة اللبنانية في واشنطن والسفير "الإسرائيلي"، تمهيدًا لمرحلة لاحقة من المفاوضات.

وتحاول الولايات المتحدة تقديم وقف إطلاق النار في لبنان على أنه استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، وليس نتيجة ضغوط أو إصرار إيراني على إدراج الساحة اللبنانية ضمن الاتفاق.

في المقابل، يرفض الوفد الإيراني التوجه إلى إسلام آباد قبل صدور التزام واضح من الولايات المتحدة و"إسرائيل" بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا تمسك طهران بإدراج الجبهة اللبنانية ضمن اتفاق التهدئة. 

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن الوفد سيغادر طهران بعد إعلان "إسرائيل" التزامها بالهدنة.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط دولية متزايدة على الإدارة الأميركية، حيث ترى مصادر مطلعة أن إصرار إيران على شروطها يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام خيارين، إما القبول بتسوية دبلوماسية شاملة أو مواجهة تداعيات اقتصادية على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وتتواصل الاتصالات بين عدة عواصم لإدراج لبنان رسميًا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار قبل بدء مفاوضات السبت، في وقت تبقى فيه شروط التنفيذ محل خلاف، لا سيما في ما يتعلق بحرية التحرك العسكري "الإسرائيلي" التي تتمسك بها "تل أبيب".

وفي هذا السياق، أفادت مشاورات بين طهران وبيروت، شملت قوى سياسية لبنانية، بأن حزب الله يرفض منح "إسرائيل" حرية العمل العسكري في لبنان، مؤكدًا استعداده للرد على أي اعتداء. كما أبلغ الحزب الوسطاء رفضه العودة إلى آلية العمل السابقة التي كانت قائمة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد أعلن في وقت سابق الجمعة رفض العودة إلى الوضع السابق، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى وقف التنازلات المجانية.

