شيعت بلدة بنهران الكورانية في قضاء الكورة اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026، الشهيد جعفر سليم "هادي" في مأتم مهيب شارك فيه حشد كبير من الأهالي والمحبين وسط أجواء من الحزن والفخر.

وقد استقبل موكب التشييع عند مدخل بلدة بزيزا بقرع الأجراس وبحضور لافت لرجال دين من مختلف الطوائف في مشهد جسد الوحدة الوطنية والتلاقي حول دم الشهداء.

بعدها جاب موكب التشييع شوارع بلدة بحبوش وسط مشاركة شعبية واسعة وصولًا إلى بلدته بنهران حيث أقيمت مراسم التشييع ووري في الثرى.

الكلمات المفتاحية