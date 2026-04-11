العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
20:04 |"إيران الآن" عن عضو في الوفد الإيراني المفاوض: من المحتمل أن تُعقَد جولة جديدة من المفاوضات مساء اليوم أو غدًا
20:04 |"إيران الآن" عن عضو في الوفد الإيراني المفاوض: في الوقت الحالي تقوم الفرق الفنية لدى الطرفين بتبادل مسودات نصوص في ما بينها
20:01 |"تسنيم" عن مسؤول عسكري إيراني: لا توجد حركة مرور في مضيق هرمز ولم يُسمَح بعبوره لمدمّرة أميركية كانت تنوي ذلك
19:07 |الرئيس الإيراني: العدو كان يعتقد أنّ شعبنا سيخرج للاحتجاج لكنّ الشعب خرج إلى الساحات لحفظ النظام ودعمه
19:06 |الرئيس الإيراني: العدو كان يعتقد أننا لن نتمكّن من الصمود لأكثر من بضعة أيام لكنّ شعبنا صمد ودفع العدو إلى العجز
18:34 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التحريض على اغتيال مفاوضينا في حال فشل المفاوضات خطاب يطبع الابتزاز عبر التهديد
18:33 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: عناصر ضمن الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية يُوصُون صراحة باغتيال المفاوضين الإيرانيين
18:33 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التحريض العلني الصريح على إرهاب الدولة يجب أنْ يدينه الجميع
18:30 |وكالة "فارس" عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوض: لم يتم الإعلان بعد عن أي نتائج للجان المتخصصة والبرنامج الأوّلي للفريق الإيراني كان هو العودة إلى طهران مساء اليوم
18:29 |وكالة "فارس" عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوض: تَقدُّم المفاوضات هو الذي سيحدّد ما إذا كان وجود الفريق الإيراني في إسلام آباد سيستمر أم لا
18:28 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الوفد الإيراني رفيع المستوى الموجود في باكستان يعمل بكل جهده على حماية مصالح إيران وسيخوض المفاوضات بشجاعة في هذا الإطار
18:28 |بزشكيان: في كل الأحوال فإنّ خدمتنا للشعب لن تتوقّف لحظة واحدة ومهما كانت نتائج المفاوضات ستبقى الحكومة إلى جانب الشعب
17:47 |نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: هذه الجولة من المحادثات تختلف جوهريًا عن الجولات السابقة
17:33 |وكالة "تسنيم": إيران ترى أنّ وقف إطلاق النار في لبنان لم يُنجَز بشكل كامل بعد وأنّ الولايات المتحدة ملزمة بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ هذا التعهّد
17:31 |"رويترز" عن مصدر باكستاني: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استمرت ساعتين قبل أن تتوقّف الوفود للاستراحة
17:29 |"إيران الآن" عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوِض: من العوامل المؤثّرة في مسار المفاوضات موقف الدولة اللبنانية المؤيّد لاستمرار الحرب والمطالِب بحصر مناقشتها بالتفاوض المباشر بين لبنان و"إسرائيل"
17:28 |"إيران الآن" عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوِض: واشنطن تطرح وقف إطلاق نار متدرّج في لبنان يبدأ في بيروت ليشمل كل لبنان في مراحل لاحقة
17:28 |"إيران الآن" عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوِض: بعد انتهاء جولة التفاوض الأولى سيعود الوفد إلى إيران ليقيّم نتائج الجولة ويتّخذ القرارات اللازمة
17:22 |التلفزيون الإيراني: الوفد الإيراني يؤكّد أنه سيغادر غرفة المفاوضات إذا لم تتحقّق مصالح الشعب (الإيراني) والجمهورية الإسلامية
16:34 |أعضاء اللجان الاقتصادية والعسكرية والقانونية في الوفد الإيراني إلى إسلام آباد دخلوا غرفة التفاوض مع الوفد الأميركي
16:34 |التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى: ننفي ادعاء موقع "أكسيوس" بشأن عبور سفينة أميركية مضيق هرمز
16:23 |وكالة "فارس": المدمرة الأميركية توقّفت عن التحرُّك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان
16:22 |وكالة "فارس": القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرُّك مدمرة أميركية من "ميناء الفجيرة" في اتجاه مضيق هرمز
16:22 |وكالة "فارس": إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنّه إذا استمر تحرُّك المدمرة الأميركية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة
16:18 |المفاوضات في إسلام آباد دخلت مرحلة الخبراء وتَوجُّه عدد من أعضاء اللجان التخصصية في الوفد الإيراني إلى مكان انعقادها
15:54 |وكالة "إرنا": بدء المفاوضات بين إيران والطرف الأميركي في إسلام آباد بناءً على المشاورات المكثَّفة في إسلام آباد وتقدُّم المحادثات وتقليص هجمات "إسرائيل" في لبنان وهو ما يُعَدُّ مؤشرًا على التقدّم في تنفيذ وقف إطلاق النار
15:48 |الخارجية الإيرانية: تم تبادل الرسائل منذ صباح اليوم ولقاءاتنا مع المسؤولين الباكستانيين كانت جيدة
15:47 |الخارجية الإيرانية: بدأنا المفاوضات في إسلام آباد وطرحنا ملاحظاتنا ومطالبنا على الجانب الباكستاني
15:42 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أكّدنا منذ البداية أنّ وقف إطلاق النار يعني وقفًا شاملًا وكاملًا
15:42 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتواصل مع لبنان للتأكُّد من احترام التزامات وقف إطلاق النار في كل الجبهات
15:32 |مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: شهباز شريف أكّد عزم باكستان على مواصلة الوساطة لتعزيز مصلحة السلام الإقليمي والعالمي
15:30 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: شهدنا اليوم حالات وتكهُّنات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار وتم التحذير بشأنها وقام العدو بتصحيح أفعاله
15:22 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على "أكس" أرفقه بمقطع مصوَّر لطفلة إيرانية ترفع علم البلاد: لقد أغلق الله أمامنا طريق الفشل
15:20 |استخبارات الحرس الثوري: تعاملنا مع 100 شخص آخرين ممن كانوا يُحرّضون على الجماعات المعادية للثورة أو جُنِّدوا حديثًا فيها من خلال إجراءات توعوية
15:19 |استخبارات الحرس الثوري: تم تفكيك شبكات عدة من المرتزقة الصهاينة - الأميركييين في محافظة جيلان شمال إيران وبلغ عدد أفراد الشبكات 102
15:17 |استخبارات الحرس الثوري: تم تحديد هوية جاسوسين تابعين لجهاز "الموساد" في محافظة سمنان شمال إيران وإلقاء القبض عليهما
15:06 |الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أكدت في اتصال هاتفي بأردوغان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذه في لبنان
15:05 |استخبارات الحرس الثوري: اعتقال 123 شخصًا وتفكيك شبكة من المرتزقة الأميركيين - الصهاينة في محافظات همدان وسمنان وكيلان
15:01 |"يونيوز": حضور مسؤولين مصريين وسعوديين وصينيين وقطريين إلى إسلام آباد لتسهيل المفاوضات الأميركية - الإيرانية بشكل غير مباشر
15:00 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أكدنا أنّ وقف إطلاق النار يجب أنْ يكون دقيقًا وهناك تَواصُل مع المعنيين في بيروت
14:59 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المباحثات مع باكستان بدأت أمس ونقلنا مواقفنا بوضوح وفق اتفاق البنود الـ10
14:59 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات ومنها لبنان وهذا تأكيد باكستان كوسيط
14:58 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أكّدنا في مباحثات اليوم في إسلام أباد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان
14:53 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إٍسماعيل بقائي: نحن الآن في لحظة تاريخية حساسة والدبلوماسية الإيرانية تخوض معركة مهمة
14:42 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: قواتنا المسلحة على أهبَّة الجاهزية ويدنا على الزناد
14:41 |وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوشهر متكي: إذا لم يقبلوا (الولايات المتحدة) شروط محور المقاومة فإنّ ردنا على عدوان الصهاينة الجديد ضد جبهة المقاومة يمكن وضعه على جدول الأعمال خارج نطاق المفاوضات
14:34 |إيران: جولة المفاوضات مع الجانب الأميركي لن تبدأ إلّا بعد توضيح الشروط الخاصة بوقف إطلاق النار بشكل نهائي
14:33 |مرافق الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد حسين باك: الوفد الإيراني يراقب عدوان العدو وردود فعل المقاومة لحظة بلحظة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن عملية المفاوضات
14:32 |مرافق الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد حسين باك: الوفد الإيراني على اتصال وتنسيق دائمَيْن مع المقاومة الإسلامية في لبنان
14:31 |وزير الخارجية الإيراني ونظيره الألماني: تأكيد على صحّة قرار إيران المسؤول بقبول وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب وضمان التعويضات ومحاسبة المعتدين
14:30 |وزير الخارجية الإيراني بحث في اتصال هاتفي بنظيره الألماني العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران
14:25 |التلفزيون الإيراني: الخطوط الحمراء لإيران تشمل مضيق هرمز ودفع تعويضات عن الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمَّدة ووقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة
14:18 |السفير الإيراني في إسلام آباد: يجب أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة تحترم جهود الوساطة للمضيف كوسيط أم لا
14:17 |السفير الإيراني في إسلام آباد رضا أميري مقدم: إسلام آباد تستضيف اليوم وساطة باكستانية لإنهاء حرب غير قانونية ضد شعب إيران
14:17 |السفير الإيراني في إسلام آباد: هذه الحرب ليست فقط جريمة واضحة ضد شعب إيران وحضارته بل تهدّد أيضًا أمن المنطقة والعالم
14:12 |السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية في منشور موجَّه إلى ترامب: للعلم فإنّ مضيق هرمز ليس "مياهًا دولية" بل يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وعُمان وليس ممرًا بحريًا مفتوحًا
14:12 |السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية: يجب احترام حقوقهما (إيران وسلطنة عُمان) بموجب القانون الدولي
14:04 |التلفزيون الإيراني: الوفد الإيراني أبلغ رئيس الوزراء الباكستاني بمقترحات طهران وخطوطها الحمراء
13:36 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: ايفاد فريق الدبلوماسية الإيراني برئاسة الدكتور قاليباف يدل على عزم إيران على الحوار
13:23 |البيت الأبيض: فانس وويتكوف وكوشنير أجروا محادثات مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية الباكستانيين
12:59 |وكالة تسنيم: الوفد الإيراني المفاوض التقى ظهر اليوم مرة أخرى مع قائد الجيش الباكستاني وذلك قبل لقائه برئيس الوزراء الباكستاني
12:41 |مصدر دبلوماسي باكستاني للجزيرة: إذا لم يتم عقد لقاء مباشر بين الوفدين فستكون المفاوضات غير مباشرة وستستغرق يومًا واحدًا
12:40 |التلفزيون الايراني: وسائل إعلام غير رسمية تسعى عبر نشر أخبار غير حقيقية إلى خلق بلبلة وإثارة هوامش جانبية لا أساس لها
12:31 |"رويترز" عن مصدر إيراني رفيع: أميركا وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة موجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى
12:31 |"رويترز" عن مصدر إيراني رفيع: الإفراج عن الأصول مرتبط أيضًا بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز قبل أي اتفاق سلام دائم
12:29 |التلفزيون الإيراني: بدء الاجتماع بين الوفد الإيراني المفاوض ورئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد
11:27 |عراقجي: إيران تدخل المفاوضات وسط انعدام كامل للثقة بسبب عدم التزام واشنطن بعهودها وخيانتها للدبلوماسية
11:25 |التلفزيون الإيراني: الوفد برئاسة قاليباف سيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد خلال دقائق
10:48 |وكالة "تسنيم": إيران حالياً في مرحلة تقييم الطرف المقابل وإذا بدأت المحادثات فالتخطيط الحالي هو أنها ستكون ليوم واحد
10:39 |التلفزيون الإيراني: سيجتمع فريق التفاوض الإيراني مع شهباز شريف رئيس وزراء باكستان في الساعة 13:00 بتوقيت إسلام أباد
10:35 |"فايننشال تايمز": تهديدات ترامب المرعبة أدت إلى مزيد من التآكل في القواعد التي تحظر جرائم الحرب
10:33 |وكالة "تسنيم": الوفد الإيراني سيلتقي شهباز شريف بعد قليل ومن المحتمل عقد المحادثات بعد ظهر اليوم السبت
10:31 |"سي إن إن" عن مسؤول باكستاني: فانس كان له دور في دفع الولايات المتحدة وإيران نحو حلّ دبلوماسي للحرب
10:21 |زعيم الديمقراطيين تشاك شومر: الحرب المتهورة التي شنّها ترامب أدت إلى ارتفاع حاد للتضخم في الولايات المتحدة
10:21 |زعيم الديمقراطيين تشاك شومر: التضخم المتصاعد كان بسبب حرب غير ضرورية وسيئة التخطيط ومتهورة شنها ترامب وهذا سبب آخر يدعونا لإنهائها فوراً
10:20 |"وول ستريت جورنال": إيران تدخل للمفاوضات مع الولايات المتحدة في حالة من الانتصار بعد أن خرجت من حرب الأربعين يوماً مسيطرة على مضيق هرمز ومعه أسواق الطاقة العالمية
09:59 |"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي رفيع: ترامب أرسل فانس وكوشنر وويتكوف لإسلام آباد لإثبات أن الفريق يتحدث باسمه
09:50 |الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية أكد رغبته في مواصلة العمل على تسهيل التوصل إلى حل للصراع بين الطرفين
09:27 |"تسنيم": الإفراج عن الأصول الإيرانية ووقف إطلاق النار في لبنان من بين الشروط المسبقة لبدء المفاوضات مع واشنطن
09:26 |"تسنيم": الوفد الإيراني سيثير خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني اليوم قضية إخلال واشنطن بوعودها
09:15 |التلفزيون الايراني : إيران حتى مع وجود وفدها في باكستان لن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزاماته
09:05 |"تسنيم": فريق التفاوض الإيراني التقى قائد الجيش الباكستاني الليلة الماضية وسيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني بعد ظهر اليوم
09:05 |"سي إن إن" عن مسؤول باكستاني: المفاوضات الأميركية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ستستمر عدة أيام
07:22 |""سي بي إس نيوز": القوات الجوية الأميركية فقدت 24 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" خلال اشتباكات مع القوات الإيرانية
07:21 |"سي إن إن" عن مصادر مطلعة على تقييمات استخبارية: الصين تستعد لتسليم منظومات دفاع جوي جديدة لإيران خلال أسابيع
03:06 |يديعوت أحرونوت عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى: نتائج الحرب قلصت فرص تشكيل تحالف إقليمي تقوده "إسرائيل" مقابل صعود محتمل لنفوذ طهران وأنقرة في المرحلة المقبلة
03:05 |يديعوت أحرونوت عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى: التقييمات "الإسرائيلية" ترجح أن "إسرائيل" خرجت من الحرب أضعف ما ينعكس تراجعا في مكانتها كحليف أمني رئيسي بالمنطقة
03:04 |يديعوت أحرونوت عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى: الحرب الأخيرة مع إيران خلفت تصدعات واضحة في مساعي "إسرائيل" لبناء تحالفات إقليمية ونتائجها "مخيبة للآمال" ومؤشرات على تغير مواقف دول المنطقة
02:55 |وول ستريت جورنال: أزمة وقود الطائرات تتفاقم عالميا دون أي مؤشرات على انفراج قريب نتيجة الحرب على إيران
02:55 |وول ستريت جورنال: شركات الطيران الأمريكية تواجه خسائر بمليارات الدولارات وتحاول تمرير التكاليف للمسافرين
02:36 |"سي بي إس نيوز": اختفاء طائرة استطلاع "إم كيو-4 سي ترايتون" التي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار مع احتمال تدميرها من قبل إيران
02:06 |"وول ستريت جورنال": تقييمات الاستخبارات الأميركية بأن إيران تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية في ترسانتها
00:57 |إيران| مسيرات حاشدة في المدن الإيرانية لإحياء الليلة الأخيرة من ذكرى أربعين الإمام السيد علي الخامنئي
00:56 |قاليباف من مطار إسلام آباد: في أي مفاوضات مقبلة إذا كان الطرف الأميركي مستعدًا لاتفاق حقيقي يضمن حقوق الشعب الإيراني فسنكون مستعدين أيضًا للتوصل إلى اتفاق
00:56 |قاليباف من مطار إسلام آباد: إذا كانت المفاوضات مجرد عرض شكلي أو خدعة فقد أثبتنا في هذه الحرب أننا قادرون على انتزاع حقوقنا بالإيمان بالله والاعتماد على قدرات شعبنا
00:55 |رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف من مطار إسلام آباد: تجربتنا مع المفاوضات مع الأميركيين كانت دائمًا مقرونة بالفشل ونقض العهود
00:55 |قاليباف من مطار إسلام آباد: خلال أقل من عام وفي خضم المفاوضات ورغم حسن نية الجانب الإيراني تعرضنا مرتين لهجمات وارتُكبت بحقنا جرائم حرب متعددة