دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 10/04/2026، 58 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- السّاعة 23:00 أمس الخميس استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

2- السّاعة 20:45 أمس الخميس استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضيّة.

3- السّاعة 22:00 أمس الخميس استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في باحة ثكنة برانيت بمسيّرة انقضاضيّة.

4- السّاعة 00:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

5- السّاعة 00:05 استهداف مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

6- السّاعة 00:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

7- السّاعة 00:30 استهداف مرابض المدفعيّة شمال مستوطنة غورن بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

8- الساعة 01:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة بيروت، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف القاعدة البحريّة العسكريّة في ميناء أشدود بصواريخ نوعيّة.

9- الساعة 02:15 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

10- السّاعة 05:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 07:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

12- الساعة 07:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنتي المطلّة ومسكاف عام بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 08:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

14- الساعة 08:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة مسكاف عام للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 09:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة دوفيف بصلية صاروخيّة.

16- الساعة 09:20 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع خربة يارون بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 09:40 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلث التحرير على أطراف مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 10:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف دبّابة ميركافا جنوب شرق معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة.

19- الساعة 10:05 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف موقع الغجر بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 10:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصلية صاروخية.

21- الساعة 10:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنات المطلّة ومرغليوت ومسكاف عام بصليات صاروخيّة.

22- الساعة 10:50 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق معتقل الخيام بصاروخ نوعيّ.

23- الساعة 11:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة المطلّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 12:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

25- الساعة 12:20 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخيّة.

26- الساعة 13:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.

27- الساعة 13:50 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مربض مدفعيّة للعدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة نؤوت مردخاي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

28- الساعة 14:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

29- الساعة 14:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.

30- الساعة 14:50 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصلية صاروخيّة.

31- الساعة 15:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنتي المطلة ومسكاف عام بصليات صاروخيّة.

32- الساعة 15:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف عدد من الجرّافات التابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي كانت تعمل على هدم المنازل في بلدة عيتا الشعب بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 15:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنات شآر يشوف وهغوشريم ونؤوت مردخاي بصلياتٍ صاروخيّة.

34- الساعة 15:15 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف آلية هامر في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة، وتحقيق إصابة مباشرة.

35- الساعة 16:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بصلياتٍ صاروخيّة.

36- الساعة 16:35 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة دوفيف للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

37- الساعة 16:40 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

38- الساعة 16:55 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

39- الساعة 17:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

40- الساعة 17:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بقذائف المدفعيّة.

41- الساعة 18:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنتي ليمان وشلومي بصلياتٍ صاروخيّة.

42- الساعة 18:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمال مدينة عكّا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

43- الساعة 18:15 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

44- الساعة 18:15 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف ثكنة كريات شمونة وقاعدة بيت هلل بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

45- الساعة 18:45 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

46- الساعة 19:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بمسيّرة انقضاضيّة، وحققوا إصابة مباشرة.

47- الساعة 19:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أدميت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

48- الساعة 19:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

49- الساعة 19:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

50- الساعة 20:10 ردًّا على خرق العدوّ وقف إطلاق النار واستهداف مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة نهاريّا للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

51- الساعة 20:15 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

52- الساعة 20:55 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة أفيفيم للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

53- الساعة 21:10 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

54- منذ السّاعة 19:30 وحتى الساعة 21:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعية على دفعات.

55- الساعة 21:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

56- منذ الساعة 15:30 وحتى 21:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدتي البياضة وشمع بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات.

58- الساعة 22:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

58- الساعة 23:10 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنات دفنا وكريات شمونة بصلياتٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

