دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 11/04/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:40 السبت 11-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أحد المنازل في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة، وحققوا إصابات مباشرة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

السبت 11-04-2026

22 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 السبت 11-04-2026 مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة .

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 السبت 11-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:20 السبت 11-04-2026 ثكنة يعرا بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:10 السبت 11-04-2026 تجمّعا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 السبت 11-04-2026 دبابة ميركافا في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بصاروخ موجّه ثم بمحلّقة انقضاضيّة وحققوا إصابة مؤكدة ما أدى إلى احتراق الدبابة.

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:45 السبت 11-04-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:30 السبت 11-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أدميت بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:48 السبت 11-04-2026 دبابة ميركافا في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وحققوا إصابة مؤكدة.

بيان رقم (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:20 السبت 11-04-2026 *دبابة ميركافا في منطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل* بمحلّقة انقضاضيّة وحققوا إصابة مؤكدة.

بيان رقم (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:40 السبت 11-04-2026 مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 السبت 11-04-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق ومنطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل وفي بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات.

بيان رقم (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 السبت 11-04-2026 مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 السبت 11-04-2026 مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (15):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:50 السبت 11-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (16):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:30 السبت 11-04-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (17):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:45 السبت 11-04-2026 تجمّعا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (18):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:45 السبت 11-04-2026 تموضعًا قياديًّا في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعية.

بيان رقم (19):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:10 السبت 11-04-2026 قوة لجيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصاروخ ثقيل.

بيان رقم (20):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:10 السبت 11-04-2026 بنى تحتية عسكريّة في مستوطنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (21):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:20 السبت 11-04-2026 ثكنة برانيت بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (22):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:20 السبت 11-04-2026 ثكنة متات بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (23):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:30 السبت 11-04-2026 قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (24):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 السبت 11-04-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مثلث التحرير للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (25):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 السبت 11-04-2026 موقع المطلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (26):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:10 السبت 11-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (27):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:45 أمس الجمعة 10-04-2026 دبّابة ميركافا في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مؤكّدة وشوهدت الدّبّابة تحترق.

بيان رقم (28):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:15 السبت 11-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (29):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:45 السبت 11-04-2026 مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (30):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:45 السّبت 11-04-2026 معسكر الـ 100 شمال مستوطنة أييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية.

بيان رقم (31):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:30 السبت 11-04-2026 مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

