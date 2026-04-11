كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 حدادًا على شهداء "مجمّع الزهراء (ع)".. مجلس عزاء في كلية الحقوق في صيدا 

2026-04-11 06:56
174

أُقيم في كلية الحقوق في صيدا مجلس عزاء حدادًا على استشهاد أربعة من النازحين في مركزي الاستقبال في صيدا، "كلية الحقوق" و"كلية العلوم الاجتماعية"، وهم: لينا حسن عيسى، مايا محمد بلاغي، جاد حسين غندور، وملاك أحمد زكريا، الذين ارتقوا جرّاء استهداف مجمّع الزهراء في صيدا قبل يومين، أثناء توجّههم لأداء الصلاة.

واستُهلّ مجلس العزاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم عن أرواح الشهداء، في أجواءٍ سادها الحزن والخشوع.

وقدّم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، على رأس وفد من قيادة التنظيم، إلى جانب المدير التنفيذي في مؤسسة الشهيد معروف سعد، السيد وائل قبرصلي، ورئيسة الهيئة النسائية الشعبية، السيدة إيمان سعد، واجب التعزية لذوي الشهداء.

وألقى يوسف كليب كلمةً باسم مؤسسة الشهيد معروف سعد، وشباب التنظيم الشعبي الناصري، والمتطوعين في الكليتين، عبّر فيها عن عميق الحزن والخسارة، معتبرًا أن ما جرى يعكس حجم الحقد الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

صيدا العدوان الإسرائيلي
قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
لبنان منذ ساعة
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
لبنان منذ ساعة
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
لبنان منذ ساعتين
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
لبنان منذ 3 ساعات
 "أكسيوس": حكومة لبنان طلبت العودة إلى اتفاق 2024.. وضرب تهديدات حزب الله
عربي ودولي منذ 8 ساعات
باسيل: لا يجوز التفريط بورقة التفاوض في مسلسل استسلامي وانهزامي
لبنان منذ 8 ساعات
تشييع شهداء أمن الدولة في صيدا وسط الحزن والعهد على مواصلة المسيرة
لبنان منذ 8 ساعات
العدو يواصل اعتداءاته بموازاة تنازلات لبنان الرسمي 
لبنان منذ 11 ساعة
