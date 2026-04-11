أُقيم في كلية الحقوق في صيدا مجلس عزاء حدادًا على استشهاد أربعة من النازحين في مركزي الاستقبال في صيدا، "كلية الحقوق" و"كلية العلوم الاجتماعية"، وهم: لينا حسن عيسى، مايا محمد بلاغي، جاد حسين غندور، وملاك أحمد زكريا، الذين ارتقوا جرّاء استهداف مجمّع الزهراء في صيدا قبل يومين، أثناء توجّههم لأداء الصلاة.

واستُهلّ مجلس العزاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم عن أرواح الشهداء، في أجواءٍ سادها الحزن والخشوع.

وقدّم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، على رأس وفد من قيادة التنظيم، إلى جانب المدير التنفيذي في مؤسسة الشهيد معروف سعد، السيد وائل قبرصلي، ورئيسة الهيئة النسائية الشعبية، السيدة إيمان سعد، واجب التعزية لذوي الشهداء.

وألقى يوسف كليب كلمةً باسم مؤسسة الشهيد معروف سعد، وشباب التنظيم الشعبي الناصري، والمتطوعين في الكليتين، عبّر فيها عن عميق الحزن والخسارة، معتبرًا أن ما جرى يعكس حجم الحقد الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

