على وقع الخنوع والتنازل اللبناني الرسمي للعدو "الإسرائيلي"، يواصل الأخير اعتداءاته الواسعة على لبنان، حيث شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات اعتبارًا من ساعات فجر اليوم السبت (11 نيسان 2026)، مستهدفًا مبنى سكنيًا في بلدة ميفدون ، حيث دمّره، وأفيد عن سقوط 3 شهداء .

كما نفّذ الطيران المعادي سلسلة غارات على بلدة تول -النبطية ، ودمّر عدة مبان سكنية في شارع الشهيد صبرا وفي حي المقام.

وتعرضت بلدة جبشيت لغارة جوية معادية استهدفت تجمع مولدات الاشتراك الكهربائي الخاص ودمرتها وأشعلت النيران فيها.

وتعرضت بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح لغارة ، الا أن الصاروخ لم ينفجر، فيما تعرضت بلدات حاريص ودبعال والكفور والشهابية في جنوب لبنان لغارات معادية.

كما استهدفت غارة عنيفة أوتوستراد زفتا المصيلح في قضاء النبطية.

كذلك شنّ العدو "الإسرائيلي" غارات إسرائيلية على بلدتي يحمر وعين التينة في البقاع الغربي شرقي لبنان.





