كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

٦ شهداء في غارة "إسرائيلية" على مخيم البريج وسط قطاع غزة

2026-04-11 09:25
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر
في اليوم الـ١٨٤ من "اتفاق" وقف الحرب، استشهد ٦ فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مسيّرة "إسرائيلية" على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الجيش "الإسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين في "بلوك ٩" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ٦ فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقالت مصادر فلسطينية :"إن الاستهداف لعناصر أمنية كانت على مدخل المخيم".

وأصيب ٣ فلسطينيين إثر إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على خيمة تؤوي نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويتواصل القصف المدفعي "الإسرائيلي" على محيط شارع السكة بالزيتون ومنطقة محطة الشوا بداية شارع المنصورة وشرق التفاح مع إطلاق نار متقطع من قبل الطيران المروحي و"استطلاع" مكثف في الأجواء الشرقية لمدينة غزة.
فيما طال القصف المدفعي "الإسرائيلي" بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النارن بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٤٦ إضافة إلى ٢٠٣٦ مصابًا، كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٩ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة :"إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٣١٧ والمصابين ١٧٢١٥٨".

فلسطين المحتلة غزة
