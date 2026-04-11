شهدت الضفة الغربية فجر السبت (11 نيسان 2026)، اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في مناطق متفرقة شملت اعتقال عدد من المواطنين واقتحام منازل ومحاولة إحراق أحدها.

في نابلس، أضرمت مجموعة من المستوطنين النار في جزء من منزل يعود للمواطن محمود دوابشة، في الجهة الشمالية الغربية من قرية دوما، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل خسائر تُذكر.

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين غربي نابلس، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، دون أن يبلغ عن اعتقال.

وفي قلقيلية، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة عزون شرق المدينة بعد اقتحام استمر لأكثر من ساعتين بقوة عسكرية مكونة من 6 آليات وجنود مشاة.

ودهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها قبل اعتقال أكثر من سبعة شبان بينهم أسرى محررون، عرف منهم معاويه رياشي، محمود سليم، قيس أبو هنية، قصي أبو هنية، وليد عنايا، معتصم رضوان، جهاد عدوان.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر حكمت زيدان خلال اقتحام بيت قاد شرقي المدينة، بينما اقتحمت بلدة عرابة ونفذت عمليات تفتيش قرب مدرسة الأونروا بالحي الشرقي.

وطالت الاقتحامات مخيم قلنديا شمال القدس، والدهيشة جنوب بيت لحم، والفارعة جنوب طوباس وتخللها عمليات دهم للمنازل وتحطيم لممتلكات الأهالي.





الكلمات المفتاحية