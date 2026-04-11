رأى الخبير في الشؤون السياسية سيد محمد مرندي أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يشكل عائقًا أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، في ظل تمسكه بمسار تفاوضي محدد.

كما أوضح مرندي، وهو مرافق الوفد الإيراني في إسلام آباد، أن "سلام" يصر على أن تحقيق وقف إطلاق النار يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين لبنان و"إسرائيل"، وفي إطار حوارات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الكيان والدولة اللبنانية، بدلًا من الاعتماد على المفاوضات الجارية بين إيران الذي وصفه بـ«نظام ترامب».

ووصف مرندي هذا الموقف المعرقل لفرص التوصل إلى اتفاق، معبرًا عن استغرابه من هذا التوجه !.



