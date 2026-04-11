Your browser does not support the video tag.

في أجواء من الحزن الممزوج بالعهد على الصمود ومواصلة المسيرة، ودّعت المديرية العامة لأمن الدولة، إلى جانب أهالي الشهداء، العناصر الثلاثة عشر الذين ارتقوا، يوم أمس الجمعة (10/4/2026) في مجزرة النبطية التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي"، حيث أُقيمت مراسم التشييع في باحة سراي صيدا، بحضور فعاليات صيداوية وجنوبية.

وقد وُضعت النعوش الملفوفة بالأعلام اللبنانية، في باحة السراي، حيث جرى تلاوة نبذة عن حياة كل شهيد. كما ألقى مدير جهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاودنس كلمة حيّا فيها الشهداء وتضحياتهم، معاهدًا على مواصلة المسيرة.

عقب ذلك؛ نُقلت جثامين عدد من الشهداء إلى القرى التي يسمح الوضع الأمني بدفنهم فيها، فيما وُضعت جثامين أخرى وديعةً في مقبرة حارة صيدا، بانتظار توقف العدوان لنقلها ودفنها في بلداتها.



الكلمات المفتاحية