كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

تشييع شهداء أمن الدولة في صيدا وسط الحزن والعهد على مواصلة المسيرة

2026-04-11 11:32
في أجواء من الحزن الممزوج بالعهد على الصمود ومواصلة المسيرة، ودّعت المديرية العامة لأمن الدولة، إلى جانب أهالي الشهداء، العناصر الثلاثة عشر الذين ارتقوا، يوم أمس الجمعة (10/4/2026) في مجزرة النبطية التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي"، حيث أُقيمت مراسم التشييع في باحة سراي صيدا، بحضور فعاليات صيداوية وجنوبية.

وقد وُضعت النعوش الملفوفة بالأعلام اللبنانية، في باحة السراي، حيث جرى تلاوة نبذة عن حياة كل شهيد. كما ألقى مدير جهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاودنس كلمة حيّا فيها الشهداء وتضحياتهم، معاهدًا على مواصلة المسيرة.

عقب ذلك؛ نُقلت جثامين عدد من الشهداء إلى القرى التي يسمح الوضع الأمني بدفنهم فيها، فيما وُضعت جثامين أخرى وديعةً في مقبرة حارة صيدا، بانتظار توقف العدوان لنقلها ودفنها في بلداتها.
 

