بيان صادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن موضوع التفاوض المباشر مع "إسرائيل":

يؤيّد التيار الوطني الحر بالمطلق مبدأ التفاوض مع "إسرائيل" لوقف الحرب ولاستعادة حقوقه ولإحلال السلام، غير أن عملية التفاوض المباشر هي ورقة تكتيّكية يمكن استعمالها في أوانها لتحقيق غايتها، ولا يجوز التفريط بها ولا استعمالها في غير أوانها تحت ضغط العدوان "الإسرائيلي"؛ ومن دون تحقيق وقف لإطلاق النار وعلى قاعدة تقديم التنازلات المجانية في مسلسلٍ استسلامي وانهزامي.

التفاوض يكون مسوغًا إذا كان سبيلًا لتحقيق الأهداف الآتية:

1 – وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" بالكامل برًّا وبحرًا وجوًّا.

2_ انسحاب "إسرائيلي" كامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة كلها، ضمن الحدود المعترف بها دوليًا ومن ضمنها اتفاق الترسيم البحري.

3– عودة المواطنين اللبنانيين الفورية إلى بلداتهم ومنازلهم من دون قيد أو شرط.

4 – نشر الجيش اللبناني على الحدود وكامل الأراضي اللبنانية وتسليحه بما يلزم، من ضمن استراتيجية دفاع وطني وتطبيق فوري لمبدأ حصر السلاح الفوري بيده دون غيره وحصر قرار الدولة بمؤسساتها الدستورية دون غيرها.

5 – تحميل "إسرائيل" مسؤولية الأضرار الناجمة عن العدوان والمطالبة بالتعويض عنها.

6 – تحقيق مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية على أرضها وجوّها وبحرها وكامل حقوقها، في ثرواتها الوطنية الطبيعية واستثمارها بالكامل.

7 – تثبيت مبدأ إقامة السلام الدائم والشامل والعادل مع "إسرائيل"؛ ضمن خطّة السلام العربية في بيروت (2002) وبالاستناد الى مرجعية الأمم المتحدة بقراراتها كافة، وما يضمن عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في إطار مسار حل عربي متكامل؛ يضمن أيضًا عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.

