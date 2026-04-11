الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي  "أكسيوس": حكومة لبنان طلبت العودة إلى اتفاق 2024.. وضرب تهديدات حزب الله

خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني.. الوفد الإيراني يحتج على نقض أمريكا لوعودها
خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني.. الوفد الإيراني يحتج على نقض أمريكا لوعودها

2026-04-11 12:14
أعرب الوفد الإيراني المفاوض عن احتجاجه الشديد خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني على نقض الأمريكيين بالوعود التي قطعوها.

والتقى الوفد الإيراني رفيع المستوى، برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وبحضور وزير الخارجية، مساء أمس، بقائد الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، حيث تم بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الوفد الإيراني عن احتجاجه الشديد لنقض أمريكا لتعهداتها في هذه المرحلة من المفاوضات.

وكالة أنباء فارس أشارت الى أنه بعد طلب الأمريكيين وقف إطلاق النار، قدمت إيران شروطًا بهذا الشأن لبدء المفاوضات، من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية وتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان. 

وقد أعلن الوسيط الباكستاني أن الولايات المتحدة وافقت على هذه الشروط، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.

وبحسب وكالة أنباء فارس، لم تقف إيران مكبّلة اليدين ردًا على نقض امريكا لتعهداتها، بل حافظت على مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز كما كان سابقًا.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية باكستان إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
العميد أسدي: قوة الشعب الإيراني دفعت أميركا إلى طاولة المفاوضات
الصحف الإيرانية ترصد سقوط الهيمنة الأميركية من الميدان إلى الداخل
تطوّر في هرمز على وقع مفاوضات إسلام آباد
بين حافة الانفجار ومنطق التثبيت: خطوط أساسية في المشهد التفاوضي الأميركي-الإيراني
الاقتصاد الأميركي: الحرب على إيران عبء متفاقم
مفاوضات إسلام آباد: إيران مصرة على شروطها قبل المحادثات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة