أعرب الوفد الإيراني المفاوض عن احتجاجه الشديد خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني على نقض الأمريكيين بالوعود التي قطعوها.

والتقى الوفد الإيراني رفيع المستوى، برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وبحضور وزير الخارجية، مساء أمس، بقائد الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، حيث تم بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الوفد الإيراني عن احتجاجه الشديد لنقض أمريكا لتعهداتها في هذه المرحلة من المفاوضات.

وكالة أنباء فارس أشارت الى أنه بعد طلب الأمريكيين وقف إطلاق النار، قدمت إيران شروطًا بهذا الشأن لبدء المفاوضات، من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية وتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقد أعلن الوسيط الباكستاني أن الولايات المتحدة وافقت على هذه الشروط، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.

وبحسب وكالة أنباء فارس، لم تقف إيران مكبّلة اليدين ردًا على نقض امريكا لتعهداتها، بل حافظت على مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز كما كان سابقًا.

