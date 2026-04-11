ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ: "الحكومة اللبنانية وإدارة دونالد ترامب طلبتا من "إسرائيل" وقفًا مؤقتًا لهجماتها ضد حزب الله، قبل بدء المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" ولبنان في الأسبوع المقبل"، وفقًا لمصدرين مطلعين.

ونقل الموقع، عن مصدرَين مطلعَين، أنّ: "الحكومة اللبنانية طلبت من "إسرائيل"، عبر الوسطاء الأميركيين، الموافقة على تقديم "بادرة" قبل اجتماع يوم الثلاثاء و"إيقاف" غاراتها الجوية في البلاد"، مضيفًا أن: "اللبنانيين قد اقترحوا أن تعود "إسرائيل" إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024". ووفقًا لـــ"أكسيوس"، بموجب هذه التفاهمات، ستقتصر العمليات العسكرية "الإسرائيلية" على الحالات التي تنطوي على تهديدات وشيكة من حزب الله، بدلاً من شنّ ضربات أوسع نطاقًا.

كما ذكر المصدران، لـ"أكسيوس"، أنّ: "الولايات المتحدة تدعم الطلب اللبناني وتحث "إسرائيل" على قبوله"، في حين قال مسؤول "إسرائيلي"، للموقع نفسه، إنه: "لا يوجد وقف لإطلاق النار".

وأضاف الموقع: "الموافقة على وقف إطلاق النار ستكون إشكالًا سياسيًا لبنيامين نتنياهو، وتفضل الحكومة "الإسرائيلية" إجراء المفاوضات مع لبنان "تحت النار'". لكن مصدرًا إسرائيليًا ثانيًا قال لـ"أكسيوس" إن: "نتنياهو قد يوافق على وقف تكتيكي قصير للغارات الجوية".

