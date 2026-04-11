كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي  أكاديميون وإعلاميون عراقيون لـ"العهد": انتصار إيران انتصار لأحرار العالم كلهم

عربي ودولي

 
عربي ودولي

 "أكسيوس": حكومة لبنان طلبت العودة إلى اتفاق 2024.. وضرب تهديدات حزب الله

2026-04-11 12:22
133

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ: "الحكومة اللبنانية وإدارة دونالد ترامب طلبتا من "إسرائيل" وقفًا مؤقتًا لهجماتها ضد حزب الله، قبل بدء المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" ولبنان في الأسبوع المقبل"، وفقًا لمصدرين مطلعين.

ونقل الموقع، عن مصدرَين مطلعَين، أنّ: "الحكومة اللبنانية طلبت من "إسرائيل"، عبر الوسطاء الأميركيين، الموافقة على تقديم "بادرة" قبل اجتماع يوم الثلاثاء و"إيقاف" غاراتها الجوية في البلاد"، مضيفًا أن: "اللبنانيين قد اقترحوا أن تعود "إسرائيل" إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024". ووفقًا لـــ"أكسيوس"، بموجب هذه التفاهمات، ستقتصر العمليات العسكرية "الإسرائيلية" على الحالات التي تنطوي على تهديدات وشيكة من حزب الله، بدلاً من شنّ ضربات أوسع نطاقًا.

كما ذكر المصدران، لـ"أكسيوس"، أنّ: "الولايات المتحدة تدعم الطلب اللبناني وتحث "إسرائيل" على قبوله"، في حين قال مسؤول "إسرائيلي"، للموقع نفسه، إنه: "لا يوجد وقف لإطلاق النار".

وأضاف الموقع: "الموافقة على وقف إطلاق النار ستكون إشكالًا سياسيًا لبنيامين نتنياهو، وتفضل الحكومة "الإسرائيلية" إجراء المفاوضات مع لبنان "تحت النار'". لكن مصدرًا إسرائيليًا ثانيًا قال لـ"أكسيوس" إن: "نتنياهو قد يوافق على وقف تكتيكي قصير للغارات الجوية".

لبنان العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
تطوّر في هرمز على وقع مفاوضات إسلام آباد
تطوّر في هرمز على وقع مفاوضات إسلام آباد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مفاوضات إسلام آباد: إيران مصرة على شروطها قبل المحادثات
مفاوضات إسلام آباد: إيران مصرة على شروطها قبل المحادثات
عربي ودولي منذ 4 ساعات
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
عربي ودولي منذ 6 ساعات
 
 "أكسيوس": حكومة لبنان طلبت العودة إلى اتفاق 2024.. وضرب تهديدات حزب الله
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
الإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان متواصلة وارتقاء المزيد من الشهداء
لبنان منذ 3 ساعات
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
لبنان منذ 5 ساعات
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
لبنان منذ 7 ساعات
