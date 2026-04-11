قال مساعد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركز لشؤون التفتيش العميد محمد جعفر أسدي إن: "قوة الشعب الإيراني في الشوارع دفعت أميركا إلى طاولة المفاوضات".

وخلال مقابلة تلفزيونية، صرّح العميد أسدي، في معرض حديثه عن المفاوضات المرتقبة بين إيران وأميركا في باكستان: "بكل إنصاف، لقد أوصل الشعب الأمر إلى هذه المرحلة. نعم؛ لقد أدينا واجبنا على الجبهة وفي الميدان على أكمل وجه، ولكن ما استطاع إجبار أميركا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووضع هذا الورم الخبيث في مكانه إلى حد ما هو وجود شعبنا البطل".

وأضاف: "هذه القوة العظيمة كانت موجودة منذ البداية، لكن الأعداء لم يفهموها ولم يعترفوا بها. هم لا يفهمون مفهوم "النعمة" بمعادلات مادية مبنية على "اثنان زائد اثنان يساوي أربعة"؛ كيف يمكن في حساباتنا أن يكون اثنان زائد اثنان يساوي ستة أو سبعة؟".

وختم العميد أسدي قائلًا : "من حقهم ألا يفهموا هذه الأمور؛ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بالدين. هم يسيرون على درب الخبائث التي تجعل الإنسان يستحي من تسميتهم بشرًا. فكيف لهم أن يفهموا أن خير الشهداء وبركتهم هو ما يبعث المجتمع والناس، ويوصلهم إلى انبعاث نهضة روحية؟".

