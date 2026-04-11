الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه

 الاحتلال يحوّل القدس إلى ثكنة عسكرية ويقيّد الوصول إلى كنيسة "القيامة"

2026-04-11 13:04
حوّلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مدينة القدس المحتلة، لا سيما منطقة باب العمود والبلدة القديمة، إلى ثكنة عسكرية تزامنًا مع إحياء الكنائس المسيحية لـ "سبت النور" في كنيسة القيامة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال نشرت حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إلى الكنيسة، وعرقلت وصول المصلين، ودققت في هويات الشبان ومنعت عددًا منهم من الدخول، وسط إجراءات مشددة في محيط البلدة القديمة. كما فرضت قيودًا واسعة على حركة المواطنين، في محيط القدس، في وقت دعت فيه بطريركية الروم الأرثوذكس إلى المشاركة في إحياء الشعائر داخل الكنيسة.

يأتي ذلك بعد مدة من إغلاق كنيسة القيامة لنحو 40 يومًا، ومنع الصلاة فيها، في ظل إجراءات عسكرية متواصلة في المدينة المحتلة.

هذا؛ وتُحيي الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي "سبت النور"، والذي يسبق عيد الفصح المجيد، وسط أجواء مشحونة بالقيود الأمنية. كما شهدت مدينة القدس المحتلة، في أوقات سابقة، إجراءات عسكرية مشددة، شملت إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لمدة 40 يومًا، ضمن قيود فرضتها سلطات الاحتلال على الحركة والعبادة في المدينة.

وخلال تلك المدة، مُنع المصلّون من دخول المسجد الأقصى وأداء الصلوات داخله، كما أُغلقت كنيسة القيامة أمام الزوار والمصلين، وسط انتشار مكثف للحواجز العسكرية في البلدة القديمة والطرق المؤدية إليها.

ترافقت هذه الإجراءات مع تضييق واسع على حركة السكان، وفرض قيود على الدخول إلى المناطق الدينية، ما أثّر بشكل مباشر على أداء الشعائر الدينية في واحد من أهم المراكز الدينية في القدس المحتلة.

الكلمات المفتاحية
القدس المحتلة جيش الاحتلال
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة