شهدت العاصمة الإسبانية مدريد تظاهرة شعبية أمام سفارة الكيان الصهيوني، شارك فيها مئات المتظاهرين بدعوة من حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، إلى جانب عدد من الأطر التضامنية، احتجاجًا على المجازر المرتكبة في لبنان وتصاعد العدوان في المنطقة.

هذا ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا هتافات داعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان، ومنددة بالعدوان الصهيوني–الأمريكي، مطالبين بوقف استهداف المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وتوجه المتظاهرون بدعوة الحكومة الإسبانية إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، ووقف التعاون العسكري معه، معتبرين أن استمرار هذه العلاقات يشكل غطاءً للعدوان.

وتخللت الفعالية تلاوة بيان مشترك أدان التصعيد العسكري في لبنان، مشيرًا إلى استهداف مناطق مدنية وبنى تحتية، بما في ذلك مدارس ومرافق إسعافية، ومؤكدًا ضرورة تصعيد الحراك الشعبي الدولي دعمًا للشعوب المتضررة.

واختتمت التظاهرة بالتأكيد على استمرار التحركات التضامنية في الشارع الأوروبي، دعمًا لفلسطين ولبنان، ومطالبةً بالحرية للأسرى.

الكلمات المفتاحية