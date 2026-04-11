الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن إطلاق حملة كلنا للوطن

عربي ودولي

تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
عربي ودولي

تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه

2026-04-11 13:53
112

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد تظاهرة شعبية أمام سفارة الكيان الصهيوني، شارك فيها مئات المتظاهرين بدعوة من حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، إلى جانب عدد من الأطر التضامنية، احتجاجًا على المجازر المرتكبة في لبنان وتصاعد العدوان في المنطقة.

هذا ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا هتافات داعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان، ومنددة بالعدوان الصهيوني–الأمريكي، مطالبين بوقف استهداف المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وتوجه المتظاهرون بدعوة الحكومة الإسبانية إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، ووقف التعاون العسكري معه، معتبرين أن استمرار هذه العلاقات يشكل غطاءً للعدوان.

وتخللت الفعالية تلاوة بيان مشترك أدان التصعيد العسكري في لبنان، مشيرًا إلى استهداف مناطق مدنية وبنى تحتية، بما في ذلك مدارس ومرافق إسعافية، ومؤكدًا ضرورة تصعيد الحراك الشعبي الدولي دعمًا للشعوب المتضررة.

واختتمت التظاهرة بالتأكيد على استمرار التحركات التضامنية في الشارع الأوروبي، دعمًا لفلسطين ولبنان، ومطالبةً بالحرية للأسرى.

الكلمات المفتاحية
لبنان اسبانيا العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
تطوّر في هرمز على وقع مفاوضات إسلام آباد
تطوّر في هرمز على وقع مفاوضات إسلام آباد
مفاوضات إسلام آباد: إيران مصرة على شروطها قبل المحادثات
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة