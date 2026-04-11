الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

فلسطين

فلسطين

القدس المحتلة: قوات العدو تعتدي على الكشافة بمناسبة "سبت النور"

2026-04-11 15:29
81

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العلم الفلسطيني المعلق على زي الكشافة في القدس المحتلة، لمناسبة إحياء الكنائس المسيحية "سبت النور"، في كنيسة القيامة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعترضت فرق الكشافة التي انطلقت في مناطقة متفرقة بالقدس المحتلة، وأزالت العلم الفلسطيني المعلق على القمصان.

وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس وحولها لثكنة عسكرية، خاصة في منطقة باب العمود وأحياء البلدة القديمة، بالتزامن مع إحياء الكنائس المسيحية للسبت المقدس، أو "سبت النور".

واعتدت قوات الشرطة على الزوار لإحياء مناسبة "سبت النور" وعلى أعضاء فرقة الكشافة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة، لإحياء "سبت النور"، ودققت في هويات عدد من الشبان، ومنعتهم من الدخول.

وذكرت أن تلك القوات فرضت إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد دعت، الجمعة، إلى المشاركة في إحياء "سبت النور" في كنيسة القيامة.

ويأتي سبت النور، قبل أكبر الأعياد المسيحية، حيث يحتفل المسيحيون الأرثوذكس، في 12 نيسان/ أبريل، بـ"عيد القيامة"، الذي يرمز إلى قيامة السيد المسيح بعد صلبه.

وكانت "إسرائيل" قد أغلقت كنيسة القيامة وكذلك المسجد الأقصى منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، بذريعة منع التجمعات إبان الحرب التي شنتها على إيران، قبل أن تعيد فتحهما بعد الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين.

وإثر إغلاق الكنيسة منعت "إسرائيل" مسيحيي القدس المحتلة من إقامة قداس "أحد الشعانين" في كنيسة القيامة، في سابقة لم تحصل منذ قرون، ما أثار انتقادات وإدانات واسعة.

والجمعة، أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، صلوات "الجمعة العظيمة" (ذكرى الصلب) ضمن أسبوع الآلام.

وتعتبر صلوات "أسبوع الآلام" من أهم المواعيد الدينية في الأراضي المقدسة، حيث تُقام سنويا وفق طقوس تقليدية تشمل قراءات إنجيلية وصلوات تذكارية تستعرض مراحل آلام السيد المسيح وصولا إلى لحظة الصلب.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني القدس المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين منذ 4 ساعات
فلسطين منذ 7 ساعات
فلسطين منذ 10 ساعات
فلسطين منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
لبنان منذ 4 ساعات
فلسطين منذ 4 ساعات
فلسطين منذ 7 ساعات
فلسطين منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة