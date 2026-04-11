أشاد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أکبر ولایتي بالحضور المميز لوفد بلاده المفاوض في إسلام آباد.

وخلال منشور كتبه علي أكبر ولايتي عبر صفحته على منصة "X" قال "أولًا: الدبلوماسية القوية اليوم دليل على حماية الاستقرار الإقليمي في ظل السيادة الوطنية الإيرانية".

وأضاف "الحضور الذكي لسعادة الدكتور محمد باقر قاليباف والوفد المرافق في محادثات إسلام أباد هو استمرار لهذه الإرادة لتثبيت حقوق الشعب".

وتابع في منشوره "ثانيًا: أما في بيروت، فعلى السيد نواف سلام (رئيس الحكومة) أن يدرك أن تجاهل الدور الفريد للمقاومة وحزب الله البطل سيعرّض لبنان لمخاطر أمنية لا يمكن تعويضها".

وختم منشوره بالقول إن "استقرار لبنان لا يتحقق إلا بتكامل الحكومة مع المقاومة".

