الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الاقتصاد الأميركي: الحرب على إيران عبء متفاقم

إيران

ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي

2026-04-11 16:02
أشاد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أکبر ولایتي بالحضور المميز لوفد بلاده المفاوض في إسلام آباد.

وخلال منشور كتبه علي أكبر ولايتي عبر صفحته على منصة "X" قال "أولًا: الدبلوماسية القوية اليوم دليل على حماية الاستقرار الإقليمي في ظل السيادة الوطنية الإيرانية". 

وأضاف "الحضور الذكي لسعادة الدكتور محمد باقر قاليباف والوفد المرافق في محادثات إسلام أباد هو استمرار لهذه الإرادة لتثبيت حقوق الشعب". 

وتابع في منشوره "ثانيًا: أما في بيروت، فعلى السيد نواف سلام (رئيس الحكومة) أن يدرك أن تجاهل الدور الفريد للمقاومة وحزب الله البطل سيعرّض لبنان لمخاطر أمنية لا يمكن تعويضها". 

وختم منشوره بالقول إن "استقرار لبنان لا يتحقق إلا بتكامل الحكومة مع المقاومة".

الكلمات المفتاحية
حزب الله ايران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة