بدأت المفاوضات بين إيران والطرف الأميركي في إسلام آباد، في ظلّ مشاورات مكثفة وتقدم في المحادثات.

يأتي ذلك إضافة إلى قبول الطرف الأميركي بالإفراج عن الأصول الإيرانية، والحاجة إلى إجراء مباحثات فنية وخبرائية أكثر دقة في هذا الشأن، ما دفع إلى قرار بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد لوضع اللمسات النهائية على هذه الملفات.

وفي هذا السياق، ترى إيران أن وقف إطلاق النار في لبنان لم يُنفّذ بشكل كامل بعد، وأن الولايات المتحدة مُلزمة بإجبار "إسرائيل" على الالتزام بهذه التعهدات، مؤكدة أن الوفد الإيراني يُتابع هذا الملف بجدية، سواء عبر الوسيط الباكستاني أو داخل غرفة المفاوضات.

كما أعلن الوفد الإيراني عن تشاؤمه تجاه الطرف المقابل، آخذًا بعين الاعتبار تجارب عدم التزام الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة، ومع ذلك يشارك في هذه الجولة من المحادثات بوساطة باكستان.

تطوّر في هرمز

بالتوازي مع المسار التفاوضي، برز تطور ميداني لافت تمثل في انسحاب مدمّرة أميركية من مضيق هرمز بعد تحذير حاسم من إيران. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع قناة الأخبار الإيرانية، إلى "حالات من احتمال خرق وقف إطلاق النار"، تمّ منعها عبر ردّ فعل فوري من الجهاز الدبلوماسي وتحذير حاسم من القوات المسلحة.

وأظهرت التحقيقات أن هذا التصريح يشير إلى تحرّك مدمّرة أميركية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز، حيث واجهت فوراً رداً من القوات المسلحة الإيرانية، التي رصدت موقعها بدقة وأبلغت وفد التفاوض في باكستان بذلك.

وعلى إثر ذلك، نقل الوفد الإيراني القضية فورًا إلى الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني، بالتزامن مع توجيه تحذير جدي للمدمّرة بأنه في حال اقترابها من مضيق هرمز سيتم استهدافها.

كما أبلغت إيران بشكل صريح عبر الوسيط الباكستاني أنه "إذا استمر تحرّك السفينة، فسيتم استهدافها خلال 30 دقيقة، كما ستتضرر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة"، ما أدى، وفق المعطيات، إلى إصدار أمر بوقف تحرّك هذه السفينة.

وقد حظي هذا النهج الإيراني، الذي يجمع بين المسؤولية والحزم ويعكس تنسيقًا وثيقًا بين القوات المسلحة والجهاز الدبلوماسي، بإشادة كبيرة من الوسيط الباكستاني.

الكلمات المفتاحية