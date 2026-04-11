يواصل العدو الصهيوني إعتداءاته الهمجية على لبنان، حيث شنّ غارات على بلدات زوطر الغربية وجبشيت وكفرصير والطيبة وعدشيت وتبنين وعين قانا وزوطر الغربية ويحمر الشقيف ومدينة بنت جبيل وشقرا وشبعا والمنصوري وطير حرفا جنوب لبنان

كذلك واصل العدو قصفه المدفعي على القرى اللبنانية، والتي شملت بلدات تبنين والقليلة وزوطر الغربية وزوطر الشرقية ودبين.

من جانبها، أعلنت وزراة الصحة عن ارتقاء 4 شهداء بينهم مسعف و4 جرحى في الغارة على كفرصير ، و 3 شهداء من بينهم شهيد في "الدفاع المدني اللبناني" وجريحان في غارة استهدفت بلدة زفتا.

وفي غارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة تول في قضاء النبطية، ارتقى 3 شهداء من بينهم شهيد للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أصيب 3 مواطنين من بينهم مسعف.

بالموازاة، وجّه العدو تهديدًا بإخلاء بلدات العباسية وطورا وبدياس وخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية.

الكلمات المفتاحية