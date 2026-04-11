الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي

لبنان

الإعتداءات
لبنان

الإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان متواصلة وارتقاء المزيد من الشهداء

2026-04-11 16:45
95

يواصل العدو الصهيوني إعتداءاته الهمجية على لبنان، حيث شنّ غارات على بلدات زوطر الغربية وجبشيت وكفرصير والطيبة وعدشيت وتبنين وعين قانا وزوطر الغربية ويحمر الشقيف ومدينة بنت جبيل وشقرا وشبعا والمنصوري وطير حرفا جنوب لبنان

كذلك واصل العدو قصفه المدفعي على القرى اللبنانية، والتي شملت بلدات تبنين والقليلة وزوطر الغربية وزوطر الشرقية ودبين.

من جانبها، أعلنت وزراة الصحة عن ارتقاء 4 شهداء بينهم مسعف و4 جرحى في الغارة على كفرصير ، و 3 شهداء من بينهم شهيد في "الدفاع المدني اللبناني" وجريحان في غارة استهدفت بلدة زفتا.

وفي غارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة تول في قضاء النبطية، ارتقى 3 شهداء من بينهم شهيد للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أصيب 3 مواطنين من بينهم مسعف.

بالموازاة، وجّه العدو تهديدًا بإخلاء بلدات العباسية وطورا وبدياس وخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
لبنان منذ ساعة
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
لبنان منذ ساعتين
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
لبنان منذ ساعتين
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الإعتداءات
الإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان متواصلة وارتقاء المزيد من الشهداء
لبنان منذ 3 ساعات
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
لبنان منذ 5 ساعات
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
الشيخ القطان: المقاومة خيار ثابت ولا تفاوض مع عدوٍ مستمر في عدوانه
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة