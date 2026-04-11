كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
2026-04-11 18:54
74

دعت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد حرصًا منا على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى أي انقسام يريده العدو "الإسرائيلي".

وجاء في بيانٍ مشتركٍ صادر عن القيادتين: "إن حركة أمل وحزب الله، ومع التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين، وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع الاعتزاز بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية، ومع احترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الاستحقاقات الجارية، وحرصًا من القيادتين على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى أيّ انقسام يريده العدو "الإسرائيلي"، فإننا ندعو أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

حزب الله بيروت حركة أمل
