دعت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد حرصًا منا على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى أي انقسام يريده العدو "الإسرائيلي".

وجاء في بيانٍ مشتركٍ صادر عن القيادتين: "إن حركة أمل وحزب الله، ومع التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين، وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع الاعتزاز بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية، ومع احترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الاستحقاقات الجارية، وحرصًا من القيادتين على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى أيّ انقسام يريده العدو "الإسرائيلي"، فإننا ندعو أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

الكلمات المفتاحية