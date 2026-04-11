أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، أنّه ينبغي ألا يقدم لبنان تنازلات مجانية للعدو، مؤكدًا رفض ذهاب لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع العدو، معتبرًا ذلك "خطيئة كبرى".

وأضاف أن لا توافقًا وطنيًا عامًا يسمح للسلطة في لبنان بالتفاوض مباشرة.

وأشار إلى أن حزب الله قام بواجب السلطة في الدفاع عن لبنان بسبب الفراغ الموجود.

ولفت إلى أنه لا مانع من خوض مفاوضات، لكن ينبغي ألا تكون مباشرة وتحت النار.

واعتبر أن سلطة لبنان لا تنتهج إلا خط التنازلات المجانية أمام العدو.

وختم بالقول إن السلطة لم تغتنم فرصة منحتها إيران بشأن شمول لبنان بالاتفاق.



