العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
19:34 |الحرس الثوري الإسلامي: بالنسبة للسفن العسكرية التي تحاول تحت أي ذريعة الاقتراب من مضيق هرمز فإن ذلك يُعد خرقًا لوقف إطلاق النار وسيُواجَه بردّ شديد وحازم
19:33 |القوة البحرية في الحرس الثوري الإسلامي: خلافًا للادعاءات الكاذبة لبعض مسؤولي العدو فإن مضيق هرمز مفتوح أمام عبور السفن غير العسكرية وذلك وفق ضوابط محددة وتحت إدارة ذكية
19:18 |الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي اتصل هاتفيًا بنظيره الباكستاني لتنسيق الجهود المشتركة فى أعقاب المفاوضات التى عقدت بين الولايات المتحدة وايران في إسلام آباد
19:18 |الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ونظيره الباكستاني أكّدا مواصلة جهودهما لخفض التصعيد والدفع للتوصُّل إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران
18:55 |قناة "العالم": اعتقال عميل لـ"الموساد" في محافظة كيلان شمال إيران كان ينوي شن عمليات ضد أماكن حساسة
18:42 |رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي: بغضّ النظر عن التنافس السياسي الداخلي لن يُمنَح هذا النظام ("الإسرائيلي") الملطَّخ بالدماء أيّ قدر من الشرعية أو التقدير من هنا
18:42 |رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي: في مواجهة "إسرائيل" تقف تركيا موحّدة بالكامل وعلى موقف واحد
18:40 |رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي ردًّا على تصريحات وزراء "إسرائيليين" هاجمت أردوغان: تصريح شخصية ملطّخة بالدماء وترتكب مجازر بحق الأطفال وموجَّه ضد رئيس الجمهورية التركية ليس سوى وقاحة صريحة
18:35 |الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان أكّد لنظيره الروسي أنّه إنْ التزمت أميركا بالأُطُر القانونية الدولية فإنّ الوصول إلى اتفاق ممكن
18:35 |الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان أبدى لنظيره الروسي استعداد طهران للتعاون مع جيرانها لتحقيق السلام بلا تدخل خارجي
18:34 |الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان أعرب لنظيره الروسي عن استعداد إيران للتوصُّل إلى اتفاق متوازن ومنصف يضمن سلام وأمن المنطقة الدائم
18:34 |الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان أطلع نظيره الروسي على المفاوضات بين إيران وأميركا بوساطة باكستان
18:34 |الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان أكّد لنظيره الروسي أنّ أكبر عائق أمام الوصول لاتفاق هو المعايير المزدوجة ونزعة الهيمنة الأميركية
17:55 |ناقلتا نفط تحملان علم باكستان قامتا بتغيير اتجاههما بشكل مفاجئ والعودة من محيط مضيق هرمز بعدما كانتا في طريقهما إليه
17:40 |رئيس لجنة الأمن القومي والخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: إيران ملتزمة بموازين وقواعد وقف إطلاق النار ونستبعد أن يلتزم الصهاينة والأميركيون بذلك في ظل الهزائم التي يتلقّونها
17:40 |عزيزي: نأمل بألّا يقعوا (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) مجدّدًا في حسابات خاطئة لأنهم سيتلقّون هزائم أثقل مما شهدناه في الأيام الـ40 وسيتكبّدون خسائر فادحة
17:21 |عزيزي: الأميركيون أرادوا القيام بعمل استعراضي أمس وحاولوا من خلال عملية خداع القيام بتحرُّكات في مضيق هرمز
17:20 |رئيس لجنة الأمن القومي والخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: تصرُّف ترامب طبيعي لرئيس مهزوم
17:03 |مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر: نحن المنتصرون في الميدان والشروط هي شروطنا أمّا المكتسبات الميدانية فلن تُطرَح أبدًا على طاولة المفاوضات
17:01 |بحرية الحرس الثوري: الوضع في مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة وجميع تحرُّكات السفن تُراقَب عبر رصد جوي بالطائرات المُسيَّرة
17:01 |بحرية الحرس الثوري: أي تحرُّك خاطئ من الجانب الآخر سيجعل العدو عالقًا في دوّامات مميتة داخل المضيق
16:09 |قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصادر: مدمّرات البحرية الأميركية كانت على وشك أن تُدمَّر بمحاولتها عبور مضيق هرمز
15:12 |مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي في منشور على "إكس": في إيران وفي وقت الشدة هناك صوت واحد فقط
14:46 |إعلام العدو: "الجيش" يرفع حالة التأهب ويستعد لاحتمال مواجهة قريبة مع إيران مع تسريع خطط العمليات وتحديث بنك الأهداف
14:30 |الولايات المتحدة الأميركية: شبكة "CBS": كوشنر وويتكوف والفريق الفني الأميركي غادروا إسلام آباد بعد المحادثات مع إيران ولم يتبقَّ أحد من أعضاء الوفد
14:00 |نائب الرئيس الإيراني "محمد رضا عارف" في منشور على "إكس": وحدة الشعب الإيراني هي رأس مالٍ للتقدم واستيفاء حقوقنا
13:59 |مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية: تاريخنا الدبلوماسي قائم على أساس صون إيران ونحن نمتلك مفاتيح مضيق هرمز
13:08 |النائب الأول للرئيس الإيراني: سندافع عن حقوق شعبنا بدءا من السيطرة على مضيق هرمز إلى متابعة تعويضات الحرب
13:08 |النائب الأول للرئيس الإيراني: سندافع عن حقوق شعبنا بدءا من السيطرة على مضيق هرمز إلى متابعة تعويضات الحرب
12:15 |إيران| قاليباف: أقول "خدا قوت" (بارككم الله) لزملائي في هذه المفاوضات المكثفة التي استمرت ٢١ ساعة
12:14 |إيران| قاليباف: إيران كيان واحد يتكون من ٩٠ مليون روح.. أشكر كل الشعب الإيراني البطل الذي استجاب لتوجيهات قائد الثورة المعظم وخرج إلى الشوارع داعماً أبناءه، وأرسل الدعاء خلفنا
12:12 |إيران| قاليباف: أشكر جهود الدولة الصديقة والشقيقة باكستان على تسهيل عملية هذه المفاوضات وأبعث بالتحية إلى الشعب الباكستاني
12:11 |إيران| قاليباف: أدركت أميركا منطقنا ومبادئنا والآن حان الوقت لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتنا أم لا
12:11 |إيران| قاليباف: دبلوماسية القوة والاحترام طريقة أخرى إلى جانب الكفاح العسكري لنيل حقوق الشعب الإيراني ولن نتوقف لحظة واحدة عن السعي لتثبيت إنجازات الأربعين يومًا من الدفاع الوطني الإيراني
12:10 |إيران| قاليباف: قدمنا مبادرات إيجابية وتقدمية لكن الطرف الآخر لم يتمكن في النهاية من كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من المفاوضات
12:09 |إيران| قاليباف: قبل بدء المفاوضات أكدت أننا نمتلك حسن النية والإرادة اللازمة لكننا لا نثق بالطرف الآخر بسبب تجارب الحربين السابقتين
11:23 |"رويترز": إيران تتوقع استعادة مرافق تكرير النفط المتضررة الى 80% من طاقتها خلال شهر أو شهرين
11:10 |"نيويورك تايمز": ترامب عجز عن شرح سبب اعتقاده أن محاولة تغيير النظام في إيران ستنتهي بشكل أفضل من المحاولات السابقة
10:58 |"نيويورك تايمز": الضربة الأبرز التي تلقتها الولايات المتحدة والعالم هي النفوذ المتزايد الذي عززته إيران على الاقتصاد العالمي
10:39 |مصادر إيرانية لـ"يونيوز": طهران ترهن فتح مضيق هرمز بالالتزام "الإسرائيلي" بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكد رفضها أي تأجيل للتنفيذ إلى يوم الثلاثاء
10:09 |"يديعوت أحرنوت": "إسرائيل" تستعد لاحتمال استئناف الحرب على إيران حتى قبل انتهاء وقف إطلاق النار
08:59 |بلومبرغ عن بيانات شحن: ناقلتا نفط تعودان أدراجهما بعد إيقافهما فجأة خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز
08:28 |ترامب ينشر على حسابه على منصة "تروث سوشيال" مقالاً يتحدث عن إمكانية فرض حصار بحري على إيران على غرار ما جرى في فنزويلا
07:56 |"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات: إيران رفضت إعادة فتح مضيق هرمز إلا باتفاق نهائي
07:56 |"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات: واشنطن طالبت طهران بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا
07:42 |وزير الخارجية الباكستاني: نأمل أن يواصل الجانبان المحادثات بروح إيجابية لتحقيق سلام وازدهار دائمين للمنطقة بأسرها وخارجها
07:41 |وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار: ستواصل باكستان لعب دورها في تسهيل التواصل والحوار بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة
07:30 |"نيويورك تايمز" عن مسؤولين في البيت الأبيض: سنترك للرئيس ترامب مهمة الإعلان عن الخطوة التالية للإدارة
06:54 |بقائي: الدبلوماسية أداة للحفاظ على المصالح الوطنية والدبلوماسيون سيقومون بواجبهم في زمن الحرب والسلام
06:54 |شبكة "سي أن أن" الأميركية: رفض إيران الرضوخ لـ "الخطوط الحمراء" التي تفرضها السياسة الأميركية يُعد انعكاساً لقناعة طهران بأنها في موقع المنتصر
06:53 |بقائي: وجهات النظر كانت متباعدة بشأن موضوعين أو ثلاثة موضوعات مهمة وفي نهاية المطاف لم تُفضِ المباحثات إلى اتفاق
06:53 |بقائي: أُضيفت هذه المرة بعض القضايا الجديدة مثل مضيق هرمز والوضع في المنطقة إلى جدول المفاوضات
06:53 |بقائي: الدبلوماسية لن تنتهي
06:52 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا خلال المفاوضات
06:32 |وكالة "فارس": الأميركيون لم يكونوا مستعدين لتخفيض سقف توقعاتهم وهم طالبوا في المفاوضات بكل ما لم يتمكنوا من الحصول عليه عبر الحرب
06:31 |كيم: قضى فانس خمسة أيام في فبراير يتسكع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وحصلت إيران على أعلى مستوى من المفاوضات مع أميركا على الإطلاق وما زالت تسيطر على مضيق هرمز بينما يبدو فانس وكأنه يستسلم
06:25 |وزير الخارجية الباكستاني: نتمنى أن يواصل الطرفان الأمريكي والإيراني تمسكهما بوقف إطلاق النار
06:20 |وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع: لن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز حتى توافق واشنطن على اتفاق معقول