قال قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني إنّ "محور المقاومة موحّد ومتماسك ووحدته وتماسكه غير مسبوقين".

وأضاف: "يعتقد الكيان الصهيوني أنه عبر الضغط على المقاومة واستشهاد عناصرها وكذلك استهداف الشعب المظلوم والآمن يمكن أن يؤدي ذلك إلى هزيمتها أو إضعافها أو دفعها للاستسلام"، لافتًا إلى أنّ "ثقافة المقاومة هي من النوع الذي كلما زاد الضغط عليها ازدادت صلابة وقوة".

وأكّد قاآني أنّ المقاومة أصبحت اليوم "أقوى وأكثر تماسكًا من أي وقت مضى".



الكلمات المفتاحية