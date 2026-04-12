كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي 97 شهيدًا و133 جريحًا جراء العدوان "الإسرائيلي" يوم 11 نيسان/أبريل 2026

ترامب: الصين ستواجه "مشاكل كبيرة" إذا أرسلت أسلحة لإيران

2026-04-12 07:25
على وقع المفاوضات التي جرت، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن إدارته تخوض "محادثات معمّقة" مع الجانب الإيراني، مدّعيًا أن الوصول إلى اتفاق نهائي من عدمه "لا يشكل فرقًا لديه" في الوقت الحالي، زاعمًا أن بلاده "أنجزت الأهداف التي وضعتها مسبقًا".

وفي تصريحاته للصحافيين، زعم ترامب أن القوات الأميركية بدأت عملية تمشيط لمضيق هرمز باستخدام كاسحات ألغام جرى نشرها مؤخرًا، فيما نفت بحرية حرس الثورة الإيراني عبور أي سفن حربية أميركية عبر المضيق، محذرةً من أن أي محاولة أميركية للاقتراب ستواجه بردٍ قاسٍ وصعب.

كما وجّه ترامب انتقادات لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرًا أن الحلف لم يقدّم الدعم المطلوب لواشنطن في حربها على إيران.

تحذير للصين ورد من بكين

وفي السياق، حذّر ترامب، الصين، من شحن أسلحة إلى إيران، قائلًا إن بكين ستواجه "مشاكل كبيرة" في حال أقدمت على ذلك.

تأتي هذه التصريحات بعد تقرير لشبكة "CNN" نقل عن مصادر استخباراتية أميركية مزاعم تفيد، أن الصين تعتزم تسليم إيران أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف (مانباد) خلال الأسابيع المقبلة.

من جهتها، نفت السفارة الصينية في واشنطن هذه الأنباء بشكل قاطع، حيث أكد متحدث باسمها أن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع"، واصفاً المعلومات الأميركية بأنها "غير صحيحة" وغير مستندة إلى أدلة، وطالب واشنطن بالعمل على خفض التصعيد بدلًا من تأجيجه.

"نيويورك تايمز": حرب ترامب على إيران وضعت الولايات المتحدة على حافة هزيمة استراتيجية
