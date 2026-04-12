أفادت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في تقريرها اليومي عن نتائج العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بارتقاء 97 شهيدًا وإصابة 133 مواطنًا آخر بجروح جراء الاعتداءات المتنقلة.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 684، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 140,678 نازحًا، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 36,811 عائلة.

وبلغ عدد الأعمال العدائيّة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي": 6,814.

أما في ما يتعلق بالخسائر البشريّة والإصابات فقد أحصى التعداد اليومي 97 شهيدًا و133 جريحًا، وبذلك ارتفع التعداد التراكمي منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 2 آذار/مارس الماضي، إلى:2020 شهيدًا، و6436 جريحًا.

