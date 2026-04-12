الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي باكستان: ستواصل إسلام آباد دورها في تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن في الأيام المقبلة

لبنان

لبنان

97 شهيدًا و133 جريحًا جراء العدوان "الإسرائيلي" يوم 11 نيسان/أبريل 2026

2026-04-12 07:32
153

أفادت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في تقريرها اليومي عن نتائج العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بارتقاء 97 شهيدًا وإصابة 133 مواطنًا آخر بجروح جراء الاعتداءات المتنقلة.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 684، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 140,678 نازحًا، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 36,811 عائلة.

وبلغ عدد الأعمال العدائيّة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي": 6,814.

أما في ما يتعلق بالخسائر البشريّة والإصابات فقد أحصى التعداد اليومي 97 شهيدًا و133 جريحًا، وبذلك ارتفع التعداد التراكمي منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 2 آذار/مارس الماضي، إلى:2020 شهيدًا، و6436 جريحًا.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني
فيديو: استهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود العدو في بلدة الطيبة
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان الاثنين غائم جزئيًا وارتفاع بالحرارة
لبنان منذ 5 ساعات
الفوعاني يؤكد موقف حركة أمل الرافض للتفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي
لبنان منذ 5 ساعات
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدتي "ليمان" و"شراغا" بسربٍ من المسيّرات
لبنان منذ 7 ساعات
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية: حضور رقمي يعزّز الروح والثقافة في زمن التحدّيات
خاص العهد منذ ساعة
مشغرة.. وجعٌ واحد وصمودٌ لا ينكسر
خاص العهد منذ ساعة
لقاء حاشد للمؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس: المفاوضات مع العدو لا تكون إلا بالبندقية
خاص العهد منذ 5 ساعات
طقس لبنان الاثنين غائم جزئيًا وارتفاع بالحرارة
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة