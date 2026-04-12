أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن امتنانه العميق لجمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية لاستجابتهما لدعوة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف لوقف فوري لإطلاق النار.

وفي بيان له حول ختام المفاوضات الأميركية الإيرانية، شكر وزير الخارجية الباكستاني الجانبين على قبولهما دعوة رئيس الوزراء لعقد محادثات "سلام" في إسلام آباد، مضيفًا "شاركت برفقة رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس أركان الجيش عاصم منير، في التوسط في عدة جولات من المفاوضات المكثفة والبناءة بين الجانبين، واستمرت المفاوضات على مدار الـ 24 ساعة الماضية وانتهت صباح اليوم".

وأمل دار أن يواصل الجانبان بروح إيجابية لتحقيق سلام وازدهار دائمين للمنطقة بأسرها وخارجها، قائلًا :" من الضروري أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار".

وختم وزير الخارجية الباكستاني "لعبت باكستان، وستواصل لعب دورها في تسهيل التواصل والحوار بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة".

