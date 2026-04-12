الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الخارجية الإيرانية: فجوة في ملفات كبرى منعت التوصل لاتفاق في باكستان

إيران

إيران

حرس الثورة الإسلامية يعلن اعتقال 123 عميلًا لأميركا والكيان الصهيوني

2026-04-12 07:57
220

أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران إلقاء القبض على 123 شخصًا يشكلون سلسلة شبكات من العملاء المرتبطين بالولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني في عدة محافظات إيرانية.
وأكدت استخبارات الحرس الثوري في بيان الأحد 12 نيسان/أبريل 2026 أنها وجهت ضربات أمنية لهذه الشبكات في محافظات: همدان، وسمنان، وجيلان.

وأوضح البيان أن العمليات الاستخباراتية للحرس أدت في محافظة همدان، إلى اعتقال 18 شخصًا ضمن عدة شبكات تابعة للتيار الملكي، ومرتبطين بالكيان الصهيوني وعناصر خونة وعوامل إعلامية. 

وكانت هذه الخلايا تعمل على إرسال معلومات عن مراكز حساسة وتسعى لتنفيذ عمليات تخريبية، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر.

وفي محافظة سمنان، تم تحديد واعتقال جاسوسين يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد). 

وبحسب البيان، قام المتهمان منذ حرب الـ 12 يومًا وحتى لحظة اعتقالهما بالتواصل المتكرر مع ضباط مخابرات "الموساد" الصهيوني وإرسال تقارير ومعلومات تم جمعها عن أشخاص وأماكن حيوية.

أما في محافظة جيلان، فقد طالت الضربات الأمنية عدة شبكات تضم في مجموعها 102 شخصًا من مزدوجي العمالة لأميركا والكيان الصهيوني. 

وكان هؤلاء العناصر يخططون لإثارة الفوضى وتنفيذ أعمال تخريبية في المدن، إلا أنه تم اعتقالهم قبل تنفيذ أي تحرك.

ومن أبرز المعتقلين في جيلان، 4 جواسيس تابعين لجهاز "الموساد" الصهيوني قاموا بتسريب معلومات مصنفة ومواقع لمناطق حساسة، بالإضافة إلى التحريض على العنف ونشر تعليمات قتالية عبر الفضاء المجازي. 

كما تمت مواجهة 100 شخص آخرين من المحرضين والمجندين حديثًا في جماعات مناهضة للثورة عبر إجراءات إرشادية وتوجيهية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
إيران منذ ساعتين
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
إيران منذ 4 ساعات
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
مقالات منذ ساعة
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
إيران منذ 6 ساعات
صحيفة
صحيفة "معاريف" العبرية: المفاوضات الإيرانية الأميركية لم تنته بانهيار نهائي
عين على العدو منذ 7 ساعات
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
عربي ودولي منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة