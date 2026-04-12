أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران إلقاء القبض على 123 شخصًا يشكلون سلسلة شبكات من العملاء المرتبطين بالولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني في عدة محافظات إيرانية.

وأكدت استخبارات الحرس الثوري في بيان الأحد 12 نيسان/أبريل 2026 أنها وجهت ضربات أمنية لهذه الشبكات في محافظات: همدان، وسمنان، وجيلان.

وأوضح البيان أن العمليات الاستخباراتية للحرس أدت في محافظة همدان، إلى اعتقال 18 شخصًا ضمن عدة شبكات تابعة للتيار الملكي، ومرتبطين بالكيان الصهيوني وعناصر خونة وعوامل إعلامية.

وكانت هذه الخلايا تعمل على إرسال معلومات عن مراكز حساسة وتسعى لتنفيذ عمليات تخريبية، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر.

وفي محافظة سمنان، تم تحديد واعتقال جاسوسين يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وبحسب البيان، قام المتهمان منذ حرب الـ 12 يومًا وحتى لحظة اعتقالهما بالتواصل المتكرر مع ضباط مخابرات "الموساد" الصهيوني وإرسال تقارير ومعلومات تم جمعها عن أشخاص وأماكن حيوية.

أما في محافظة جيلان، فقد طالت الضربات الأمنية عدة شبكات تضم في مجموعها 102 شخصًا من مزدوجي العمالة لأميركا والكيان الصهيوني.

وكان هؤلاء العناصر يخططون لإثارة الفوضى وتنفيذ أعمال تخريبية في المدن، إلا أنه تم اعتقالهم قبل تنفيذ أي تحرك.

ومن أبرز المعتقلين في جيلان، 4 جواسيس تابعين لجهاز "الموساد" الصهيوني قاموا بتسريب معلومات مصنفة ومواقع لمناطق حساسة، بالإضافة إلى التحريض على العنف ونشر تعليمات قتالية عبر الفضاء المجازي.

كما تمت مواجهة 100 شخص آخرين من المحرضين والمجندين حديثًا في جماعات مناهضة للثورة عبر إجراءات إرشادية وتوجيهية.

