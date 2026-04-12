أكد المفاوض السابق في الخارجية الأميركية أرون ديفيد ميلر أن "الإيرانيين يملكون أوراقًا رابحة أكثر من الأميركيين".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أضاف ميلر: "من الواضح أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم تنازلات"، مشيرًا إلى أن إيران تبدو كأنها تسير وفق جدول زمني أبطأ من الولايات المتحدة.

وتابع ميلر: "يبدو لي أنهم ما زالوا يمتلكون اليورانيوم عالي التخصيب. لقد أثبتوا قدرتهم على تسليح الأرض، فهم يسيطرون على مضيق هرمز ويديرونه الآن. لقد صمد النظام".

وعبّر عن اعتقاده بأن إيران "تفضل المخاطرة بالعودة إلى الضربات العسكرية الأميركية و"الإسرائيلية" على الخروج من المفاوضات خالية الوفاض".

من جهتها، قالت "سي إن إن" الأميركية "إن موقف إيران، ورفضها الرضوخ لـ "الخطوط الحمر" التي تفرضها السياسة الأميركية بشأن الملف النووي، يُعد انعكاسًا لقناعة طهران بأنها في موقع المنتصر، وبأن بمقدورها الصمود ومراوغة الولايات المتحدة حتى تستنفد الأخيرة خياراتها.

وأضافت: "لن نشهد أي تغيير في السلوك ما لم يسبقه تغيير في التصور".



الكلمات المفتاحية