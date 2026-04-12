اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 12 نيسان 2026 بتعقيد مشهد المفاوضات والتجربة المغايرة لكل التجارب السابقة لإيران حيث يظهر بوضوح كيف أن المفاوضات بالفعل هي ساحة من ساحات الميدان وأنه لا خيار آخر غير ترجمة الانتصار الميداني إلى اللغة الدبلوماسية.

لا يوجد خيار ثالث لأميركا

كتبت صحيفة همشهري:" تحليل ما حدث أمس في إسلام آباد أمرٌ سهلٌ ولا مفر منه. يكمن الجانب السهل من القضية في التركيز على واقع يُعرف بـإخلال أميركا المتأصل بالوعد عمليًا بالشروط المسبقة المقبولة في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. حتى الحكومة الباكستانية، الدولة المضيفة للمفاوضات، أقرت بهذا الإخلال الصارخ بالوعد. مع ذلك، تعمّد مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية الخلط بين الشرط المسبق والشرط في محاولة لتبرير عدم تنفيذ الحد الأدنى من مطالب إيران لدخول ساحة المفاوضات .

في هذا الصدد، لجأت واشنطن إلى أساليب ملتوية، أبرزها محاولة خلق ازدواجية بين نتنياهو وترامب. كان المسؤولون الأميركيون يحاولون إلقاء عبء عدم وقف إطلاق النار في لبنان على عاتق تل أبيب وإظهار أنفسهم عاجزين عن الوفاء بهذا الشرط المسبق!.

[...] في ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لجأت الولايات المتحدة أيضاً إلى أسلوب تعقيد المشهد، حيث اعتبرت عملية تنفيذ هذا الإجراء متعددة المراحل، وصعبة، وتعتمد على المشاورات الثنائية بين الوفود الاقتصادية من طهران وواشنطن. ولم تكن القيمة الحقيقية لمفاوضات إسلام آباد حتى الآن سوى تأكيد جديد على إخلال أميركا بالتزاماتها في هذا الشأن. هذه المرة، امتد هذا الإخلال إلى المرحلة الأولى من المفاوضات، أي الشروط المسبقة، ولم يشمل الشروط والالتزامات والضمانات التي عادةً ما تكون نتاجاً للاتفاق.

ومع ذلك، فإن الجانب المقيد في المفاوضات يتمحور حول إصرار الحكومة الأميركية على سرد تفاصيل المفاوضات. جيه دي فانس، نائب الرئيس ترامب، الذي يحاول حاليًا لعب دور السياسي العقلاني، بل وحتى المناهض للحرب، ملتزم برواية معكوسة للمفاوضات: حيث يحاول هو ومساعدوه إنكار اليأس الحقيقي الذي تعيشه أميركا في حربها ضد إيران، وضرورة تقديم واشنطن تنازلات لطهران، وموافقة البيت الأبيض القسرية على شروط طهران العشرة، وغيرها، في روايتهم للمفاوضات. وقد كلف ترامب فانس بسرد حقيقة هزيمة أميركا في الميدان وأيدي واشنطن المقيدة في المفاوضات بشكل معكوس. هذه الرواية الزائفة (التي سخرت منها وسائل الإعلام الأمريكية مرارًا وتكرارًا) أدت إلى ظهور سلوكيات مزدوجة ومتناقضة من جانب الفريق التفاوضي الأمريكي في إسلام آباد.

يحاول فانس، في أحسن الأحوال، خلق خيار ثالث بين الاستسلام لإيران ومواصلة تحمل تبعات هزيمة أميركا في الميدان. مع ذلك، ونظرًا لتفوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساحة السياسية والشارع والدبلوماسية، فإن مثل هذا المقترح لن يُطرح أبدًا! تُجبر واشنطن على الاختيار بين منح طهران نقاطًا بقبول شروطها المسبقة في المفاوضات، أو الاستمرار في كارثة الهزيمة في حرب مباشرة. وكما أقرّ المحللون الغربيون، دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحملة الدبلوماسية من موقع المنتصر في الحرب، مما حرم البيت الأبيض من القدرة على المناورة الخادعة. ليس لدى واشنطن متسع من الوقت لتقبّل هذه الحقيقة المُطلقة، ومن المؤكد أن صبر طهران سينفد في هذا الشأن."

التكلفة الباهظة للثقة بأميركا

كتبت صحيفة وطن أمروز:" ليس من المبالغة القول إن دول الخليج العربية هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب المفروضة بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة. هذه الهزيمة فادحة لدرجة أن معظم المحللين الدوليين يُقرّون بها.

[...] يعتمد النموذج الاقتصادي الخليجي على تشجيع المهنيين الأجانب على الاستقرار؛ سواءً من خلال الشراء محليًا، أو تعليم أبنائهم في القطاع الخاص، أو الاستثمار في العقارات، وهو ما يفسر توسيع برامج التأشيرات الذهبية، لكن الناس الآن يغادرون المنطقة. تمتلئ مجموعات واتساب الخاصة بالمغتربين والأسواق الإلكترونية بمزادات السلع بسبب مغادرة البلاد. من غير الواضح ما إذا كانت هذه المغادرات ستتحول إلى نزوح جماعي، لكن الثقة اهتزت. أين تكمن المشكلة؟ بحسب رويترز، فإن الأمر برمته يتعلق بالثقة في الولايات المتحدة: كشفت الحرب عن حدود اتفاقية الأمن طويلة الأمد بين دول الخليج والولايات المتحدة: استضافة قواعد ورادارات وأفراد عسكريين مقابل الحماية. لقد أثبتت الأنظمة الأميركية أهميتها البالغة للدفاع، ومع ذلك، فإن العلاقات مع واشنطن جعلتها أيضاً هدفاً رئيسياً لإيران.

ليس من المستغرب أن تسعى دول الخليج الآن إلى تنويع شركائها الأمنيين، بدءًا من أنظمة الرادار الأوروبية وصولًا إلى التعاون مع أوكرانيا في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة. لكن من الواضح أنه حتى لو صمد وقف إطلاق النار، فإن الافتراضات التي قامت عليها أمن دول الخليج وازدهارها واستقرارها الاستراتيجي قد لا تصمد بعد الآن، وإذا انهارت، فمن المرجح أن يكون من الصعب إعادة بنائها."

الدبلوماسية في ظل الميدان

كتبت صحيفة رسالت:" يزخر مجال العلاقات الدولية بظواهر وأحداث متنوعة، بعضها بسيط وبعضها معقد. ومحادثات إسلام آباد، بلا شك، حدث معقد ومتعدد الأوجه. فقد ساهمت عوامل عديدة، داخلية وخارجية، في تشكيل هذه المحادثات، وسيكون لتقارب مصالح الفاعلين، الظاهرين والخفيين، دور حاسم ومصيري. إن ما يُفضي إلى فهم أفضل لهذا المشهد المعقد هو ترتيب العناصر الحاسمة أو المكونات الأساسية المتعلقة بمحادثات إسلام آباد، مما يسمح لنا بفهم أعمق للمشهد ومكوناته، بغض النظر عن الدعاية المعادية والمواقف الرسمية لترامب.

[...] أولًا، كانت محادثات إسلام آباد، قبل كل شيء، نتاجًا ليأس ترامب في الميدان. فلو كان مصير الميدان يُصاغ لصالح أميركا، لما أصرت واشنطن على وساطة باكستانية لتهيئة الظروف لمفاوضات وقف إطلاق النار. لذا، ينبغي إيلاء دور الميدان في هذه المعادلة أهمية بالغة.

ثانيًا، تجاوزت إسلام آباد دور الوسيط، وانشغلت بإدارة النزاعات بين الأطراف. في حين أن إمكانية خلق وضع ثالث أو وضع وسيط لبعض النزاعات الهامة والمحورية تكاد تكون معدومة. وسيعتمد حل هذه القضايا على قبول مطالب أحد الطرفين ورفض مطالب الآخر. هذه المسألة ستجعل المفاوضات حول نقاط الخلاف أكثر تعقيدًا وحساسية.

ثالثًا، تتأثر إدارة ترامب بإدارة أوباما (التي تفاوضت على الاتفاق النووي مع إيران) أكثر من تأثرها بجماعة إيباك. بالطبع، من جهة أخرى، فإن حاجة ترامب إلى اتفاق لتجاوز التداعيات السلبية للحرب مع إيران واضحة وجلية. في ظل هذه الظروف، يجد ترامب نفسه مضطرًا للاختيار بين مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لأول مرة. هذا وضع استثنائي في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الحالية.

رابعًا، سيؤدي وجود دي فانس في المفاوضات الأخيرة إلى كشف المنافسة الخفية بينه وبين ماركو روبيو (وزير الخارجية الأميركي) على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. يسعى فانس إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير من هذه المحادثات، بينما لا يكترث روبيو بذلك. إضافةً إلى ذلك، كان بيت هيغسيت، وزير الحرب في إدارة ترامب، من أبرز المدافعين عن الحرب مع إيران.

خامسًا، نشأ انقسام عميق بين دول الخليج، حيث تقف الإمارات العربية المتحدة (المعارضة بشدة للمحادثات) في أحد طرفي الطيف، وسلطنة عُمان في الطرف الآخر. ينبغي مراقبة دور باقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق.

سادسًا، تعارض الهند المحادثات بتسليط الضوء على دور باكستان في حل النزاع مع إيران، ومن جهة أخرى، بعلاقاتها الواسعة مع الكيان الصهيوني، وتمارس ضغوطًا خفية لإفشال هذه المفاوضات.

سابعًا، يشعر الفاعلون الأوروبيون (وخاصة الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو البالغ عددها 28 دولة) بقلق بالغ إزاء أحد المكونات الرئيسية للاتفاقية، ألا وهو مصير مضيق هرمز. ولا ننسى أن المبادرات الإيجابية الأخيرة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا نحو وقف إطلاق النار مع إيران ذات طبيعة جيوسياسية (في ضوء الوضع في مضيق هرمز) واقتصادية، ويُعتقد أنها نتاج خلافات جوهرية على جانبي المحيط الأطلسي".





الكلمات المفتاحية