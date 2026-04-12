كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى وقصف مدفعي ونسف مبان
العدوان الصهيوني على غزة: شهداء وجرحى وقصف مدفعي ونسف مبان

2026-04-12 09:00
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ185 على التوالي، موقعة مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين ودمار في المباني والممتلكات.
 
وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقت النار على 4 مواطنين قرب "الخط الأصفر" لم يتضح مصيرهم.

وأصيب فلسطيني آخر بجروح خطرة إثر إطلاق مُسيّرة "إسرائيلية" صاروخين تجاه خيمة في منطقة المشاعلة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على تنفيذ سلسلة عمليات تفجير عنيفة استهدفت عددًا من المباني السكنية في شرق مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي على الأحياء الشرقية في المدينة.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيران رشاشاتها الثقيلة وبشكل مكثف على الأحياء السكنية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

كما أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار جنوب وشرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وكانت الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة  أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن ارتقاء 8 شهداء، وإصابة عدد آخر من المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 749 شهيدًا، إضافة إلى 2082 مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 759 شهيدا من تحت الأنقاض والشوارع وفق وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 72328 شهيدًا، والمصابين إلى 172184.

