الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي ثلاث قضايا بقيت عالقة في محادثات إسلام آباد

إيران

مدمّرة أميركية تتراجع عن مضيق هرمز بعد تحذير إيراني حاسم
إيران

مدمّرة أميركية تتراجع عن مضيق هرمز بعد تحذير إيراني حاسم

2026-04-12 09:34
156

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية أجبرت مدمّرة أميركية على التراجع بعدما حاولت عبور مضيق هرمز.

وأشار بقائي اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، في مقابلة مع قناة الخبر إلى محاولات لخرق وقف إطلاق النار، تم منع وقوعها بفضل الاستجابة السريعة والإنذار الفوري من الجهاز الدبلوماسي، والتحذير الحاسم من القوات المسلحة".

وأوضحت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المدمرة الأميركية انطلقت من ميناء "الفجيرة" باتجاه مضيق هرمز، حيث واجهت رد فعل فوري من القوات المسلحة.

وقالت الوكالة: "بناءً على التحقيقات الجارية، قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تزامنًا مع الرصد الدقيق لموقع المدمرة، بنقل التفاصيل إلى الوفد المفاوض في باكستان، الذي قام بدوره بنقل الموضوع فورًا إلى الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني. وبالتزامن مع ذلك، وُجِّه تحذير شديد اللهجة للمدمرة بأنه سيتم استهدافها في حال اقترابها من مضيق هرمز".

أضافت: "أبلغت إيران الوسيط الباكستاني صراحةً أنه إذا استمرت البارجة في حركتها، فسيتم استهدافها في غضون 30 دقيقة، كما ستتضرر المفاوضات الإيرانية الأميركية جراء ذلك".

وأدى الرد الحاسم للقوات المسلحة الإيرانية، مع التحذير والمتابعة من قِبل الوفد المفاوض، إلى صدور أوامر لتلك البارجة بالتوقف.

وقالت وكالة تسنيم: "إن هذا النهج المسؤول والحاسم من قِبل إيران، والذي يعكس التناغم والتنسيق الوثيق بين القوات المسلحة والجهاز الدبلوماسي، حظي بإشادة كبيرة من قِبل الوسيط الباكستاني".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
إيران منذ ساعتين
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة