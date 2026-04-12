أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية أجبرت مدمّرة أميركية على التراجع بعدما حاولت عبور مضيق هرمز.

وأشار بقائي اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، في مقابلة مع قناة الخبر إلى محاولات لخرق وقف إطلاق النار، تم منع وقوعها بفضل الاستجابة السريعة والإنذار الفوري من الجهاز الدبلوماسي، والتحذير الحاسم من القوات المسلحة".

وأوضحت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المدمرة الأميركية انطلقت من ميناء "الفجيرة" باتجاه مضيق هرمز، حيث واجهت رد فعل فوري من القوات المسلحة.

وقالت الوكالة: "بناءً على التحقيقات الجارية، قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تزامنًا مع الرصد الدقيق لموقع المدمرة، بنقل التفاصيل إلى الوفد المفاوض في باكستان، الذي قام بدوره بنقل الموضوع فورًا إلى الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني. وبالتزامن مع ذلك، وُجِّه تحذير شديد اللهجة للمدمرة بأنه سيتم استهدافها في حال اقترابها من مضيق هرمز".

أضافت: "أبلغت إيران الوسيط الباكستاني صراحةً أنه إذا استمرت البارجة في حركتها، فسيتم استهدافها في غضون 30 دقيقة، كما ستتضرر المفاوضات الإيرانية الأميركية جراء ذلك".

وأدى الرد الحاسم للقوات المسلحة الإيرانية، مع التحذير والمتابعة من قِبل الوفد المفاوض، إلى صدور أوامر لتلك البارجة بالتوقف.

وقالت وكالة تسنيم: "إن هذا النهج المسؤول والحاسم من قِبل إيران، والذي يعكس التناغم والتنسيق الوثيق بين القوات المسلحة والجهاز الدبلوماسي، حظي بإشادة كبيرة من قِبل الوسيط الباكستاني".

