نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين إشارتهم إلى أنّ قضايا "إعادة فتح مضيق هرمز" ومصير "اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب" و"الإفراج عن عوائد نفط إيران المجمّدة" بقيت عالقة خلال محادثات إسلام آباد.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ إيران رفضت خلال محادثات إسلام آباد إعادة فتح مضيق هرمز إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، موضحة أنّ طهران قدمت اقتراحًا مضادًا لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تسليمها كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى حل وسط.

الكلمات المفتاحية