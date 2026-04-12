الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي من يدفع ثمن سلاح "إسرائيل"؟

لبنان

حزب الله ينفي مزاعم الداخلية السورية: ليس لدينا أي تواجد على الأراضي السورية
لبنان

حزب الله ينفي مزاعم الداخلية السورية: ليس لدينا أي تواجد على الأراضي السورية

2026-04-12 09:55
حزب الله: حريصون على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته
بيان صادر عن حزب الله حول الاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية:

ينفي حزب الله الادعاءات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباطه بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية، ويؤكد مجددًا الموقف المعلن أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية.

كما يؤكد حزب الله حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته، ويدعو الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافًا، لا سيما في ظل وجود جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا.
 

الكلمات المفتاحية
سوريا حزب الله
اليونيفيل: اعتداءات "إسرائيلية" على آلياتنا وتقييد لحرية الحركة على الخط الأزرق
لبنان الآن
فيديو: استهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود العدو في بلدة الطيبة
فيديو: استهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود العدو في بلدة الطيبة
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان الاثنين غائم جزئيًا وارتفاع بالحرارة
طقس لبنان الاثنين غائم جزئيًا وارتفاع بالحرارة
لبنان منذ 5 ساعات
الفوعاني يؤكد موقف حركة أمل الرافض للتفاوض المباشر مع العدو
الفوعاني يؤكد موقف حركة أمل الرافض للتفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي
لبنان منذ 5 ساعات
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية: حضور رقمي يعزّز الروح والثقافة في زمن التحدّيات
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية: حضور رقمي يعزّز الروح والثقافة في زمن التحدّيات
خاص العهد منذ ساعة
فيديو: استهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود العدو في بلدة الطيبة
فيديو: استهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود العدو في بلدة الطيبة
لبنان منذ ساعة
في المستجدات المتلاحقة: العدو يسقط وبنت جبيل صامدة كما الخيام
في المستجدات المتلاحقة: العدو يسقط وبنت جبيل صامدة كما الخيام
خاص العهد منذ ساعتين
حزب الله ينفي مزاعم الداخلية السورية: ليس لدينا أي تواجد على الأراضي السورية
حزب الله ينفي مزاعم الداخلية السورية: ليس لدينا أي تواجد على الأراضي السورية
لبنان منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة