كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تأثرًا بإعلان فشل المفاوضات.. سعر النفط يتجاوز الـ 140 دولارًا
تأثرًا بإعلان فشل المفاوضات.. سعر النفط يتجاوز الـ 140 دولارًا

2026-04-12 10:39
شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية قفزة عالية وسريعة في أعقاب الإعلان عن فشل المفاوضات الإيرانية – الأميركية في باكستان، اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، ما أثار مخاوف من احتمالات عودة التصعيد العسكري الذي يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.


وأفاد موقع بلومبيرغ المالي أن سوق النفط العالمي يواجه موجة من القلق ومنافسة شديدة على إمدادات الشحنات الفعلية.

ووفقًا للبيانات، من بين أكثر من 40 عرض شراء مسجلًا الأسبوع الماضي، لم يُلبَّ سوى 4 عروض فقط، ما يشير إلى تقييد شديد في الوصول إلى الشحنات.

وذكر موقع بلومبيرغ أن بعض شحنات النفط المقرر تسليمها في الأسابيع المقبلة يجري تداولها بأسعار تتجاوز 140 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت أغلق خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 94.25 دولار للبرميل، متراجعًا من أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 119.45 دولارًا، إلّا أن التطورات السياسية الأخيرة أعادت الزخم الصعودي إلى توقعات السوق، وسط رهانات متزايدة على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

النفط العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"نيويورك تايمز": حرب ترامب على إيران وضعت الولايات المتحدة على حافة هزيمة استراتيجية
عربي ودولي منذ ساعة
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
عربي ودولي منذ 7 ساعات
 بعد تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.. 3 سيناريوهات تحدد مستقبل الحرب 
 بعد تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.. 3 سيناريوهات تحدد مستقبل الحرب 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
جون كيري: ترامب الوحيد الذي ساير جنون نتنياهو
جون كيري: ترامب الوحيد الذي ساير جنون نتنياهو
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
مقالات منذ ساعة
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
إيران منذ 6 ساعات
صحيفة
صحيفة "معاريف" العبرية: المفاوضات الإيرانية الأميركية لم تنته بانهيار نهائي
عين على العدو منذ 7 ساعات
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
عربي ودولي منذ 7 ساعات
