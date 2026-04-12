واصلت قوات العدو "الإسرائيلي" عدوانها الوحشي على الأهداف والأعيان المدنية في لبنان اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، وصعدت وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي بشكل واسع، مستهدفة المباني السكنية والبنى التحتية.

ومنذ فجر اليوم شنّ طيران العدو "الإسرائيلي" الحربي عشرات الغارات الجوية العنيفة على البلدات الجنوبية في مختلف الأقضية؛ صور، وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصولًا إلى حاصبيا.

وارتكب طيران العدو مجزرة وحشية، باستهداف مبنى سكني في بلدة معروب في قضاء صور، أسفرت عن ارتقاء 6 شهداء بينهم نساء وأطفال.

وطاولت غارات الطيران الحربي المعادي بلدات: بريقع حيث أُفيد عن وقوع إصابات، والقليلة، المنصوري، صديقين، بافليه، القليلة، البازورية، الشهابية، دير قانون - رأس العين، الشعيتية، الرمادية، الحنية، قانا، عيتيت، خربة سلم، قبريخا، كونين، برج قلاويه، صربين، حاريص، كفرا، السماعية، وبنت جبيل.

وشنت مُسيّرة "إسرائيلية" غارة جوية استهدفت دراجة نارية في مدينة صور، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كذلك طالت الغارات "الإسرائيلية" بلدة شبعا، واستهدفت غرفة زراعية بين بلدتي الهبارية وشبعا.

وتزامنت هذه الغارات مع قصف مدفعي استهدف العديد من البلدات الجنوبية، لا سيما القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة.

ونفذت مواقع قوات العدو "الإسرائيلي" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شبعا وكفرشوبا.

وأطلقت مروحية هجومية من نوع "أباتشي" نيران رشاشاتها الثقيلة وبشكل كثيف ومركّز باتجاه بلدة الخيام، التي تتعرض أيضًا لقصف مدفعي ثقيل.

ودعت بلدية الخيام الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحذر، والتزام المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.

كما تعرضت ليلًا أطراف مزرعة حلتا في أطراف بلدة كفرشوبا لغارة جوية، وكذلك الطريق التي تصل بلدتي شبعا والهبارية، مع ورود معلومات عن انقطاع الطريق.

ونفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليلًا عملية تفجير استهدفت عددًا من المنازل في بلدة دبل الحدودية في قضاء بنت جبيل.

