كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

قاليباف: قدمنا مبادرات إيجابية وتقدمية لكن الطرف الآخر لم يكسب ثقة الوفد الإيراني
إيران

قاليباف: قدمنا مبادرات إيجابية وتقدمية لكن الطرف الآخر لم يكسب ثقة الوفد الإيراني

2026-04-12 12:45
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، أن الوفد الإيراني الذي يرأسه إلى مفاوضات باكستان قدم مبادرات إيجابية وتقدمية لكن الوفد الأميركي لم يستطع كسب ثقة الوفد الإيراني.

وقال قاليباف في تصريح أدلى به بعد عودته من إسلام أباد اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026: "قبل بدء المفاوضات، أكدت أننا نمتلك حسن النية والإرادة اللازمة، لكننا لا نثق بالطرف الآخر بسبب تجارب الحربين السابقتين". 

وأضاف: "لقد طرح زملائي في الوفد الإيراني مبادرات إيجابية وتقدمية، لكن الطرف الآخر لم يتمكن في النهاية من كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من المفاوضات".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "لقد أدركت أميركا منطقنا ومبادئنا، والآن حان الوقت لكي تقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتنا أم لا".

وقال قاليباف: "نحن نعتبر في كل الأحوال دبلوماسية القوة أسلوبًا آخر إلى جانب النضال العسكري من أجل إحقاق حقوق الشعب الإيراني، ولن نتوقف لحظة واحدة عن السعي وبذل الجهود لتثبيت إنجازات الأربعين يومًا من الدفاع الوطني الإيراني".

وتوجه قاليباف بالشكر والامتنان "لجهود الدولة الشقيقة والصديقة باكستان في تسهيل عملية هذه المفاوضات، وأوجه تحيتي إلى الشعب الباكستاني".

وختم قاليباف بالقول: "إيران هي جسد واحد يتكون من 90 مليون روح، وأشكر كل الشعب الإيراني البطل الذي كان بحسب توجيهات قائد الثورة الإسلامية حاضرًا في الشوارع داعمًا لأبنائه، وكان الدعاء الطيب رفيقًا لنا في طريقنا، وأقول "خدا قوت" (قوّاكم الله) لزملائي في هذه المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة... عاشت إيران العزيزة والخالدة!".

القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
انكسار الهيمنة وولادة الشرق الجديد: قراءة في هزيمة استراتيجية
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
 كاتبة بريطانية أميركية: بدء مخطط قد يؤدي لإسقاط ترامب
