أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصرّ على التمسك بحقوق الشعب، من فرض السيطرة على مضيق هرمز إلى متابعة أخذ التعويضات.

وكتب عارف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026: "لقد تحدث قائد الثورة الإسلامية عن "ذوبان الجليد بين الفئات الاجتماعية" وأكد أن حكومة الدفاع والبناء (شعار الحكومة الإيرانية الحالية) وبعد انتهاء فترة الحداد العام، تعتبر هذه الوحدة رأس مال للتقدم واستيفاء حقوق الشعب".

وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية قائلًا: "من فرض الهيمنة في مضيق هرمز إلى متابعة التعويضات، نحن نصرّ على حقوق شعبنا العزيز؛ وهذا عهدنا من أجل إيران القوية".

