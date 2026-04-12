الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الفوعاني يؤكد موقف حركة أمل الرافض للتفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي

فلسطين

بن غفير يقتحم الأقصى مع مستوطنين للمرة الثانية في أقل من أسبوع
فلسطين

بن غفير يقتحم الأقصى مع مستوطنين للمرة الثانية في أقل من أسبوع

2026-04-12 14:01

2026-04-12 14:01
123

اقتحم وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين وتحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال.

وأدى بن غفير ومرافقوه، طقوسًا تلمودية ورقصات في ساحات الحرم القدسي الشريف وأمام حائط البراق.

ويُعد هذا الاقتحام الثاني لبن غفير خلال أقل من أسبوع، والـ16 منذ توليه منصبه عام 2023، في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة إغلاق قسري استمرت 40 يومًا بذريعة "حالة الطوارئ"، حيث شهدت باحات المسجد المبارك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اقتحامات متكررة للمستوطنين وأداء طقوس تلمودية، وسط تشديد الإجراءات العسكرية وعرقلة وصول المصلين.

كما توافد آلاف الفلسطينيين إلى باحات المسجد الأقصى بعد إعادة فتحه، رغم القيود المشددة على مداخل البلدة القديمة، فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة وعرقلت دخول المصلين ودققت في هوياتهم، وسط توترات ميدانية متصاعدة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، في مواجهة ما يعتبره الفلسطينيون محاولات لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني المسجد الأقصى بن غفير
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين منذ 30 دقيقة
فلسطين منذ 6 ساعات
فلسطين منذ 11 ساعة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
فلسطين منذ 30 دقيقة
عين على العدو منذ 3 ساعات
عين على العدو منذ 3 ساعات
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة