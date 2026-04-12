كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الفوعاني يؤكد موقف حركة أمل الرافض للتفاوض المباشر مع العدو
الفوعاني يؤكد موقف حركة أمل الرافض للتفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي

2026-04-12 14:25
شدّد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، على أن "موقف الحركة من المفاوضات مع العدو الصهيوني لم يعد خافيًا، فهي عبّرت عنه بوضوح في بياناتها الأخيرة، وتؤكد موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي"، معتبرًا  أن "لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به "إسرائيل" في أي من بنوده".

وجدد الفوعاني في كلمة له خلال احتفال تأبيني عن أرواح شهداء المجازر الصهيونية اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، "مواقف الرئيس نبيه بري المتعلقة بـ"ثوابت حركة أمل التي تقوم على التمسك بالقرار 1701 ورفض أي مسار تفاوضي تحت النار".

وقال: "أي دعوة لمفاوضات مباشرة في ظل استمرار الاعتداءات هي ذهاب إلى المجهول". مشددًا على أن "وقف إطلاق النار هو الشرط الأساسي لأي تفاوض، والتفاوض تحت النار غير مقبول ولا مبرر له".

ولفت الفوعاني إلى "خروق العدو الصهيوني في 8 نيسان والاعتداءات على النبطية واستهداف السراي الحكومي، إضافة إلى الاعتداءات الممتدة من الجنوب إلى البقاع وبعلبك والهرمل"، ورأى أن هذه الخروق "تعكس سياسة فرض التفاوض بالقوة".

وشدد على أن "المطلوب هو التمسك بالقرار 1701، ووقف الاعتداءات "الإسرائيلية"، وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، بما يتيح للدولة والمقاومة صياغة مرحلة ما بعد التحرير".

وأكد على "وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وأهمية الوحدة الوطنية التي أرساها الإمام السيد  موسى الصدر وثبّتها الرئيس نبيه بري"، محذرًا من "استغلال ملف المهجرين".

لبنان العدوان الصهيوني حركة أمل
اليونيفيل: اعتداءات "إسرائيلية" على آلياتنا وتقييد لحرية الحركة على الخط الأزرق
فيديو: استهداف المقاومة الإسلامية تموضعًا لجنود العدو في بلدة الطيبة
طقس لبنان الاثنين غائم جزئيًا وارتفاع بالحرارة
اليونيفيل: اعتداءات "إسرائيلية" على آلياتنا وتقييد لحرية الحركة على الخط الأزرق
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية: حضور رقمي يعزّز الروح والثقافة في زمن التحدّيات
مشغرة.. وجعٌ واحد وصمودٌ لا ينكسر
لقاء حاشد للمؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس: المفاوضات مع العدو لا تكون إلا بالبندقية
